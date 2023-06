Svensk forsvar i lummer like-brøler

Selvom det svenske forsvar var hurtig til at fjerne liket på et Megan Fox-bikini billeder, var profilens følgere hurtigere til gemme myndighedens like-bommert, som de nu får røg for på de sociale medier

Til trods for de blå-gule farver i det svenske flag så er der nok alligevel en So-Me ansat i det svenske forsvar, der for tiden er indehaveren af et par dannebrogsfarvede ører.

For vedkommende kom ved en fejl til at like et letpåklædt billede af den amerikanske model og skuespillerinde Megan Fox, som havde lagt et bikini-billede op på sin profil. Og her var So-Me moderatoren ikke helt vaks, for vedkommende formåede at like opslaget med det svenske forsvars Instagram-profil.

Og selvom det er svært at løbe fra, at den amerikanske skuespillerinde Megan Fox er en utrolig smuk kvinde, så erkender forsvarsmyndigheden, at der er tale om en menneskelig fejl.

'Liket skete ikke med vilje. Det, der ser ud til at være sket, er, at en moderator kom til at like et billede fra Megan Fox' Instagram. Som myndighed bør vi ikke interagere med private eller offentlige personkonti på denne måde. I dette tilfælde er det en menneskelig faktor, der ligger bag fejlen,' skriver myndigheden i en mail til Aftonbladet.

Megan Fox er ikke bleg for at vise sine former frem for Hollywoods paparazzi-fotografer, her ses hun med sin forlovede Machine Gun Kelly Foto: John Palmer/Ritzau Scanpix

Og selvom profilen var hurtige til at fjerne liket, så var der alligevel et par vakse følgere af forsvarsmyndigheden, som var endnu hurtigere til at skærmfotografere myndighedens like af bikini-billedet.

Derfor bliver det svenske forsvar nu lettere latterliggjort i kommentarfeltet på flere af profilens opslag, hvor der florerer alt fra ræveemojis som små stikpiller rettet mod det svenske forsvars, som drillende spørger ind til tjenestens forhold til den amerikanske model og skuespillerinde.

Billedet er dog også yderst populært, da det har modtaget mere end 5,7 millioner likes på blot fire dage.