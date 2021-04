Svimlende rig: Nu er hun dollarmilliardær

Hvis man har fulgt en smule med i tv- og underholdningsbranchen i de seneste år, vil man formentlig vide, at Kim Kardashian har tjent ganske pænt på realityfjernsyn og en række andre forretninger.

Alligevel kan man måske blive overrasket over, hvor mange penge 'Keeping Up With the Kardashians'-stjernen egentlig er god for.

Forbes har netop opgjort hendes formue igen, og det anerkendte finansmedie estimerer nu, at Kim Kardashian officielt kan kalde sig for dollarmilliardær. Hvilket med andre ord vil sige, at hun er god for mindst 6,2 milliarder kroner.

Udsættes for massiv udskamning

Det er især stor succes for skønhedsfirmaet KKW Beauty og undertøjsselskabet SKIMS, der nu har fået Kim Kardashians formue til at vokse markant, siden Forbes i oktober senest regnede på hendes økonomi.

Dengang estimerede mediet, at hendes formue lød på 780 millioner dollars - godt 4,9 milliarder kroner.

Kim Kardashian er ikke den første i familien, der har fået titlen som dollarmilliardær af Forbes. Tidligere er søsteren Kylie Jenner blevet kåret som den yngste dollarmilliardær i verden - en titel, Forbes dog fratog hende igen og beskyldte hende for at lyve.

Beskyldt for at lyve sig til milliarden: Nu raser Kylie Jenner

Uanset hvad man mener om Kim Kardashian, så må man anerkende, at hun har klaret sig ganske godt, siden hun kom i offentlighedens søgelys. Som hun selv formulerede det i 2016, da hun for første gang var på forsiden af Forbes og sendte en stikpille til kritikerne.

'Ikke dårligt for en pige uden talent,' skrev hun dengang på Instagram.

