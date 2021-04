Svindel for 1,4 milliarder: Hollywood-skuespiller anholdt

Zach Avery blev tirsdag anholdt, efter han ifølge FBI har stået bag et pyramidespil i milliardklassen

Zach Avery er endt i store problemer med de amerikanske myndigheder.

Den 34-årige Hollywood-skuespiller, der blandt andet har medvirket i film som 'Last Moment of Clarity' og 'Fury', blev tirsdag anholdt for svindel. Det skriver flere medier - heriblandt People og Los Angeles Times.

FBI mener, at Zach Avery - der har det borgerlige navn Zachary J. Horwitz - har svindlet en række investorer for mindst 227 millioner dollars - godt 1,4 milliarder kroner. Svindlen er angiveligt sket gennem selskabet 1inMM Capital LLC, som han stiftede i 2013 med det formål at distribuere engelske film til det latinamerikanske marked via partnerskaber med HBO og Netflix.

Efter dramatisk skilsmisse: Ramt af alzheimers

Ifølge FBI har skuespilleren efterfølgende forfalsket aftaler med de to streaminggiganter og en række andre filmselskaber for på den måde at skaffe penge fra nye investorer.

FBI-agent John Verrastro har i en skriftlig erklæring fortalt retten, at Zach Avery efterfølgende brugte pengene fra investorerne på personlige ting til skuespilleren selv samt til at betale tidligere investorer - altså et såkaldt pyramidespil eller Ponzisvindel.

Zach Avery skulle ifølge FBI-agenten i 2015 have sendt flasker af Johnnie Walker Blue Label-whisky til investorerne sammen med en årsrapport, der fortalte, at firmaet havde sikret sig rettighederne og efterfølgende distribueret 49 film med stor succes, og derudover havde selskabet udvidet samarbejdet med Netflix og HBO, så man også skulle distribuere film til Australien og New Zealand.

De mange investorer blev lovet et afkast på 40 procent i løbet af det efterfølgende år, men da afkastene skulle betales, forfalskede skuespilleren en række email-korrespondencer med HBO og Netflix for at skaffe sig mere tid.

Omfattende svindel: Kendte og virksomheder ramt

I virkeligheden har der dog aldrig været korrespondence eller samarbejde mellem streamingselskaberne og 1inMM Capital LLC, lyder det fra John Verrastro.

Ifølge FBI har Zach Avery misset 160 betalinger til investorer, som han altså skylder godt 1,4 milliarder kroner - før renter og lovet afkast er medregnet.

Han er i øjeblik varetægtsfængslet med en kaution sat til én million dollars - 6,2 millioner kroner - selvom anklagemyndigheden frygter, at han har gemt en masse penge og derfor kan flygte.