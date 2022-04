Svinedyr bryllupsgave: Giver søn en jaguar til 3,1 millioner

I anledning af at David og Victoria Beckhams ældste søn, Brooklyn Beckham, blev gift lørdag, blev det nye ægtepar præsenteret for en noget svimlende bryllupsgave

Lørdag ringede kirkeklokkerne, da båndene mellem Brooklyn Beckham og den amerikanske skuespillerinde Nicola Peltz blev smedet sammen i Palm Beach Florida.

I den anledning valgte Brooklyns forældre, fodboldstjernen David Beckham og tidligere Spice Girl Victoria Beckham, at købe en noget særegen og ekstravagant bryllupsgave til det nye ægtepar.

For selvfølgelig skulle deres søn, som er den ældste af Beckham-børneflokken på fire, have den mest eksklusive gave, som de fleste dødelige mennesker kun tør drømme om.

Derfor fik Brooklyn Beckham og hans nye kone skænket en elektrisk Jaguar XK140 - en svedig, klassisk sports-øse til en værdi af intet mindre end 350.000 pund, svarende til 3,1 millioner danske kroner.

Det skriver det britiske medie Metro.

Her vises modellen Jaguar XK140. Brooklyn Beckham og hans hustru skulle have fået modellen i en sart blå farve. Foto: Ritzau Scanpix

Vanvittige beløb

Det er almen kendt, at Victoria og David Beckham sidder på troner af guld i det kolossale palæ, der uofficielt er døbt 'Beckingham-paladset' af offentligheden, og som står til en værdi af 8,4 millioner pund, hvilket er 75 millioner kroner.

Derfor undrer det nok heller ikke nogen, at parret kaster absurde mængder af penge efter deres allerkæreste eje, som er deres børn.

Der blev heller ikke sparret på pengekassen, når det kom til selve brylluppet, der ifølge mediet skulle have kostet omkring 2,3 millioner pund - altså 20,4 millioner kroner.

Man må i hvert fald håbe, at Beckham-pengeskabet stadig er bugnende med alle de børn, de har, der en gang skal giftes eller forkæles på anden vis - for ikke at tale om børnebørn og svigerbørn.