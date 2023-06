Svinedyr fest: Bruger 200.000 på børnefødselsdag

Jason Derulo har haft den store tegnebog fremme for at fejre sin dreng

Man skal nok have vundet en form for jackpot, hvis man uden at blinke brænder 200.000 kroner af på en fødselsdagsfest.

Men popstjernen Jason Derulo mangler øjensynligt ikke penge. Han har nemlig råd til at holde ekstravagante fester. Også selvom æresgæsten nærmest ikke er gammel nok til at kunne huske festen i fremtiden.

I et nyt interview i podcasten 'The Kyle & Jackie O Show', fortæller Jason Derulo nemlig, at han brugte en mindre formue på sin toårige søns fødselsdagsfejring for nylig.

- Det lignede ikke en helt billig fest! Hvor meget kostede den?, spørger podcastens ene vært Kyle Sandilands.

- Det var en stor fest, svarer Jason Derulo og anslår herefter, at omkostningerne løb op i 30.000 dollars, hvilket altså svarer til lige over 200.000 danske kroner.

Jason Derulo på Tinderbox i 2016, hvor han optrådte med sine mange hits. Foto: Per Lange

Far og søn hedder det samme

Jason Derulo blev sammen med Jena Frumes forældre til deres søn, Jason King, for to år siden.

Og der var en helt speciel grund til, at sønnike fik samme navn som farmand.

- Jeg ville gerne have, at mit navn skulle fortsætte med at være derude, og så har jeg en ide om, at det også kunne få mig lidt tættere på ham, fortalte 'Talk Dirty'-sangeren om det særlige navn til People.

Der er dog også en anden grund til, at sønnen er opkaldt efter sin far:

- Han virker til at kunne lide musik allerede. Da han stadig lå i maven, begyndte han at sparke, når jeg spillede musik fra min telefon, for hver morgen spillede jeg den sang for ham, som jeg havde lavet natten før. Det er det eneste, der får ham til at slappe af nu. Han kan være helt vild det ene øjeblik, og når musikken så spiller, så er han helt stille, forklarede Jason Derulo.