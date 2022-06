Sviner børnebørns program: 'Meningsløst'

Man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.

Og da Esther Jenner på 96 ikke er nogen vårhare, kan det været hun havde fået en tår over tørsten, da hun talte med US Sun.

I hvert fald har det vakt opsigt, at hun ikke lagde fingre i mellem, da hun blev spurgt ind til sin holdning til den nye 'The Kardashians'-serie, der har afløst det gamle 'Keeping up With The Kardashians'.

Kim Kardashian og Kylie Jenner har i foråret haft premiere på deres nye Reality Serie. Men Kylie Jenners bedstemor er ikke just fan.

Den oprindelige serie fulgte Bruce og Kris Jenners sammenbragte familie bestående af Kim, Khloé og Kourtney Kardashian samt Kylie og Kendall Jenner.

Sidenhen har Bruce Jenner skiftet køn og navn til Caitlyn Jenner. Men hun er altså ikke med i det nye show, og bedstemor Esther Jenner er ikke begejstret over sit barns fravær fra serien.

- Det er det mest meningsløse, jeg nogensinde har set, lyder den kontante melding, der dog bliver efterfulgt af lidt udglattende ord.

- Men mine to børnebørn, Kendall og Kylie, har skabt det. Og jeg elsker dem højt. De er mit blod.

Blev udelukket fra nyt program

Det originale 'Keeping Up with the Kardashians' kørte i 20 sæsoner mellem 2007 og 2021.

Kardashian-klanen forlængede imidlertid ikke kontrakten, men solgte sig selv for et milliardbeløb til den Disney-ejede platform Hulu, hvor deres nye show har fået premiere. Og denne gang altså uden Caitlyn Jenner.

Noget de altså ikke lige have fået fortalt hende. På Twitter har Caitlyn Jenner i hvert fald ikke haft meget til overs for beslutningen.

- Der er intet ondt blod. Jeg elsker min familie og er begejstret for at se showet fortsætte. Men jeg var chokeret, da jeg gennem pressen opdagede, at jeg udtrykkeligt var blevet udelukket fra det nye show.

Caitlyn Jenner blev heller ikke inviteret med til sin tidligere steddatter Kourtney Kardashians bryllup i Italien i maj.

Men spørger man bedstemor Esther Jenner, så er det ikke noget, Caitlyn Jenner ligger søvnløs over.

- Jeg tror hun er ligeglad. Det er ikke engang noget, vi har diskuteret.

'The Kardashians' havde premiere 14. april i år. Nu uden Caitlyn Jenner som en del af serien.

