Sviner Heard på tv: - Hun er en golddigger

Der var fjernsyn for alle pengene, da Piers Morgans talkshow 'Piers Morgan Uncensored' rullede for skærmen mandag.

Den amerikanske skuespiller og tidligere bokser Mickey Rourke var med i programmet, og her blev han blandt andet spurgt ind til sin bekendtes - Johnny Depps - nylige retssag mod hans ekskone, Amber Heard.

- Jeg har kendt Johnny (Depp, red.) i mange år, men jeg kender ham ikke personligt. Jeg kan sige, at jeg på et tidspunkt var i en situation, hvor jeg blev anklaget for noget, som jeg ikke havde, gjort, indleder 69-årige Mickey Rourke i interviewet.

Skuespilleren fortæller videre, at situationen kostede ham diverse jobs i filmbranchen, og han fik efterfølgende et dårligt ry.

- Jeg har det dårligt med nogen, der bliver forsøgt hugget ned af en golddigger, fortæller Mickey Rourke, der hentyder til Amber Heard.

Mickey Rourke giver også Tom Cruise en tur i manegen. Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Også sviner til Cruise

Og der var var mere krudt i Mickey Rourke denne mandag. Den tidligere bokser svinede nemlig også Tom Cruise til.

Sidstnævnte er ellers på alles læber efter sit succesfulde arbejde i 'Top Gun: Maverick', der har rundet over syv milliarder kroner i omsætning, hvilket har gjort filmen til en kæmpe succes for Cruise.

- Det betyder ikke en skid for mig. Manden har haft den samme skide rolle i 35 år. Jeg har ikke nogen respekt for det, lyder det fra Mickey Rourke, som fortsætter:

- Jeg går ikke op i penge og magt. Jeg går op i, når jeg ser Al Pacinos arbejde, Christopher Walken og Robert De Niro's tidlige arbejde, Richard Harris' arbejde og Ray Wonstones arbejde. Det er sådan en skuespiller, jeg gerne vil være.

Afslutningsvis understreger Mickey Rourke, at Tom Cruise er irrelevant for ham.

