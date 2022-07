Sviner Tom Cruise for åben skærm: - Han er irrelevant!

Mickey Rourke har ingen respekt for Hollywood-kollegaen Tom Cruise, og bedyrer, at 'Top Gun'-stjernens gigantsucces 'ikke betyder en skid' for ham

Der skal nok være dem, der mener, at Mickey Rourke som skuespiller i nyere tid er mindre relevant end Tom Cruise, hvis man alene bedømmer på de to herrers respektive succes på det hvide lærred.

Det afholder dog ikke den 69-årige tidligere bokser fra at svine langt mere succesfulde Cruise for at være netop dét: Irrelevant.

Det skete forleden for rullende kameraer over for den kontroversielle tv-vært Piers Morgan i dennes program 'Piers Morgan Uncensored', hvor Mickey Rourke var gæst.

Samme skide rolle

Her kom de ind på den aktuelle kæmpesucces for Tom Cruise's seneste blockbuster 'Top Gun: Maverick', som åbenbart langtfra har imponeret Rourke.

Det vækker således ikke de store positive følelser hos '9½ uge'-stjernen, at Cruise atter er på toppen af alverdens bio-hitlister:

- Det betyder ikke en skid for mig. Manden har haft den samme skide rolle i 35 år. Jeg har ikke nogen respekt for det, lyder svadaen fra Mickey Rourke, som fortsætter:

- Jeg går ikke op i penge og magt. Jeg går op i, når jeg ser Al Pacinos arbejde, Christopher Walken og Robert De Niro's tidlige arbejde, Richard Harris' arbejde og Ray Wonstones arbejde. Det er sådan en skuespiller, jeg gerne vil være.

Tom Cruise griner hele vejen til banken og overlever nok, at hans detroniserede Hollywood-kollega Mickey Rourke ikke går op i penge og magt, men kvalitet i skuespillet. Foto: Ritzau Scanpix

- Synes du ikke, at Tom Cruise er en god skuespiller?

- I min verden er han irellevant!, fortæller Mickey Rourke.

Det er langt fra første gang, at Mickey Rourke, som ikke selv har haft en anerkendt rolle siden 'The Wrestler' i 2008, som han var Oscar-nomineret for, harcelerer over andres manglende evner.

For nylig var det således skuespillerne i Marvel-filmuniverset, der fik med grovfilen.

