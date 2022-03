Svines til: - Let røven og kom i gang

Kim Kardashian har sikkert ment det godt.

Men reaktionerne har samlet sig som en lavine, der raser med direkte kurs mod realitystjernen.

Verdensstjernen blev interviewet af Variety, hvor hun onsdag gav sine råd til kvinder, der ønsker at begå sig i erhvervslivet, og det var ganske køligt.

- Jeg har det bedste råd til kvinder i erhvervslivet: Let røven og kom i gang.

Værre blev det, da hun fortsatte:

- Det virker til, at ingen gider arbejde nu om dage, forklarede Kim Kardashian hvilket søster Kourtney Kardashian erklærede sig enig i.

Virkelig hårdt

Her vil nogle nok stoppe op og tænke: 'Aaarrrhh Kim, skal du måske ikke lige klappe hesten?', men direkte henvendt til dem, der måtte tro, at hendes liv er let, var realitystjernen klar i spyttet.

- Når du skyder billeder til et produkt, eller når du lægger ting op (på sociale medier, red.), der er arbejdsrelaterede opslag, så er det stadig et job, og det er stadig virkelig hårdt.

Den populære realitystjerne er kommet i modvind. Foto: Ritzau Scanpix

Interviewet har dog givet bagslag, for Kim Kardashian modtager nu massiv kritik for særligt 'let røven'-kommentaren.

Revses

For Kim Kardashian er selv vokset op med en far, der var berømt advokat, og familien manglede derfor næppe noget.

'Jeg ville ønske, jeg var født så rig, at jeg kunne være selvstændig', skriver en på Twitter.

'Enhver der arbejder over 40 timer om ugen til minimumsløn tænker: Hvad regner du med', skriver en anden til kommentaren om, at ingen gider arbejde længere.

'Hvis blot Kim Kardashian gad at tilbringe tid med rigtige mennesker, altså størstedelen af os, så ville hun se, at mange har to jobs og stadig ikke har råd til deres eget sted eller bare et glimmer af den luksus, hun har', skriver en tredje.

Uforskammet og respektløs

Skuespilleren Jameela Jamil har heller ikke kunnet holde snitterne fra Twitter.

'Hvis du er vokset op i Beverly Hills med super-succesfulde forældre i et mindre palæ... så behøver ingen høre dine tanker om succes/arbejdsmoral'.

'Community'-stjernen Yvette Nicole Brown er enig.

'Med den mængde hjælp (i hjemmet og andre steder), de har fået i livet, så er det let at arbejde hårdt. At belære dem, der ikke blev født på tredje base (med fordele, red.), om deres arbejdsmoral er vanvittigt uforskammet og respektløst'.

Andre fremhæver, at familien Kardashian Jenner måske bør se indad først og fremhæver, at familien tidligere har søgt ulønnede praktikanter, ligesom syv utilfredse have- og rengøringsansatte i maj 2021 gik sammen om et søgsmål mod Kim Kardashian, som de blandt andet hævdede tilbageholdt lønninger og tvang dem til at arbejde uden frokostpauser.