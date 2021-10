Syg af frugt-kuren

Ashton Kutcher blev indlagt på hospitalet to gange under forberedelserne til rollen som Steve Jobs

Slankekure kan være livsfarlige. Det kan den amerikanske skuespiller Ashton Kutcher i den grad skrive under på.

Hans hustru, Mila Kunis, fortæller i et interview torsdag, hvordan Ashton Kutcher gav sig selv bugspytkirtelbetændelse, fordi han drak 'for meget gulerodsjuice', mens han forberedte sig på at spille Steve Jobs i filmen 'Jobs' i 2013.

Det skriver People.

Apple-grundlæggeren, Steve Jobs, fulgte nemlig en streng kost som følge af hans kræftsygdom.

38-årige Mila Kunis fortalte videre, at ægtemandens sygdom var reel, men at han faktisk 'nedtonede det'.

- Han var så dum. Han spiste kun druer på et tidspunkt, det var så dumt. Vi endte på hospitalet to gange på grund af betændelse i bugspytkirtlen, lyder det fra Kunis.

Ægteparret Ashton Kutcher og Mila Kunis har været gift i seks år. Foto: Peter Barreras/Ritzau Scanpix

Smertehelvede

I 2013 afslørede den nu 43-årige Ashton Kutcher, at hans smerter blev fordoblet som følge af sygdom i forsøget på at komme i form som Steve Jobs, hvor han altså kun måtte spise frugt.

- Først og fremmest kan frugt-kuren føre til lignende alvorlige problemer. Min bugspytkirtel var fuldstændig ude af den. Det var virkelig skræmmende... alt taget i betragtning, lød det fra skuespilleren efter filmens premiere, ifølge USA Today.