Syg stjerne afslører: Har måske haft sin sidste rolle

Serieaktuelle Christina Applegate er syg med sklerose, og hun er overbevist om, at det betyder, at hun ikke længere skal stå foran kameraet

Sidste år tog hollywoodstjernen Christina Applegates liv en uventet drejning, da hun blev diagnosticeret med sklerose.

Sygdommen har blandt andet betydet, at Applegate ikke længere kan bevæge sig omkring uden en stok, og at hun har taget 18 kilo på. Og nu melder hun ud, at sygdommen også kommer til at få afgørende betydning for hendes karriere.

I et interview med Variety fortæller 50-årige Christina Applegate, der er aktuel med tredje sæson af Netflix-serien 'Dead to Me', at rollen som Jen Harding i serien formentlig bliver hendes sidste.

- Jen Harding er nok muligvis den sidste, jeg kommer til at spille. Med min sygdom ved jeg ikke, hvad jeg er i stand til. Men det har været en gave (at spille rollen, red.). Det har været en gave for mig, siger hun i interviewet.

Christina Applegate i rollen som Jen Harding i tredje sæson af 'Dead to Me', som har premiere 17. november på Netflix. Hun følte tidligere på måneden et behov for at forberede fans på, at hun ser noget anderledes ud, end hun plejer, fordi hun har taget på. Foto: Netflix

Taknemmelig

Christina Applegate fortæller, at hun er dybt taknemmelig for den støtte, hun har fået fra hele holdet bag 'Dead to Me', men at hun føler, hun ikke kan forvente samme grad af forståelse for sin tilstand i fremtidige roller.

- Hvis jeg ringede til dem om morgenen og sagde, 'venner, jeg kan ikke komme ned ad trapperne', så sagde de bare 'okay, så optager vi ikke i dag. Vi gør noget andet i stedet', fortæller Applegate.

Hun håber dog ikke, at hun skal sige helt farvel til livet i Hollywood, men at hun i stedet kan fortsætte karrieren bag kameraet som producer eller instruktør.

Christina Applegate er foruden 'Dead to Me' blandt andet kendt fra filmen 'Bad Moms' og serien 'Venner'. Hendes rolle som Rachels søster, Amy, i 'Venner' sikrede hende desuden en Emmy for bedste præstation i en gæsterolle i 2003.

Sådan opdager du sklerose

