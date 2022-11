Symbolsk gestus: Verdensstjerne overrasker

Sean Penn har valgt at forære en af sine to Oscar-statuetter til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj

Krigen i Ukraine er fortsat i gang.

Og den amerikanske skuespiller Sean Penn har siden den russiske invasion af Ukraine gentagende gange understreget, at han støtter Ukraine og præsident Volodymyr Zelenskyj. Derudover tager verdensstjernen kraftig afstand fra de russiske krigshandlinger.

For at vise sin støtte til det ukrainske folk har 62-årige Sean Penn nu foræret en af sine to Oscar-statuetter til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro.

- Det er bare en symbolsk dum ting, men hvis jeg ved, at den (statuetten, red.) er her, så har jeg det bedre og føler mig stærkt nok til kampene siger Sean Penn til den ukrainske præsident i en video, der er blevet delt af sidstnævnte.

- Når du vinder, så tag den med til Malibu, for jeg vil have det meget bedre med at vide, at den er en del af mig der.

Som tak for den symbolske gestus har Volodymyr Zelenskyj givet stjernen en medalje for hans støtte til den igangværende krig i Ukraine.

Sean Penn har vundet to Oscar-priser for bedste mandlige hovedrolle. Den første fik skuespilleren i 2004 for rollen i 'Mystic River' og den anden i 2009 for arbejdet i 'Milk'.

Medalje til Penn - Oscar-statuette til Zelenskyj. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Været der tidligere

Det er ikke første gang, at Sean Penn er rejst til Ukraine under den russiske invasion af landet.

Skuespilleren har tidligere været i landet i forbindelse med en dokumentarfilm, som han arbejder på. Penn rejste til Ukraine, da krigen brød ud, og en uge senere flygtede han til fods med et par kolleger.

'To kollegaer og jeg vadede mange kilometer til den polske grænse, efter at vi efterlod vores bil i vejsiden. Der er næsten kun kvinder og børn i alle bilerne på dette billede uden noget tegn på, at der er bagage med, og deres bil er det eneste af værdi, de har medbragt,' skrev han på Twitter på daværende tidspunkt.

