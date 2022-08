Taber i retten

'Fast & Furious'-stjernen Tyrese Gibson må til lommerne.

Det står klart, efter en – ifølge TMZ – utilfreds Gibson i retten blev pålagt at betale sin tidligere hustru, Samantha Lee Gibson, 74.000 kroner om måneden i børnebidrag.

Til gengæld slipper han for hustrubidrag.

Parret har sammen datteren Soraya, og dommeren opfordrede direkte skuespilleren til at tænke på sin datter fremadrettet.

- Dette er ikke en straf til dig. Læg pengene, hvor det betyder noget – hos barnet, lød det ifølge TMZ fra dommeren tirsdag.

Den åbenmundede dommer opfordrede også Gibson og Lee til ikke at tale grimt om hinanden foran barnet.

En del af årsagen til Gibsons utilfredshed kan skyldes, at dommeren besluttede, at børnebidraget sker med tilbagevirkende kraft, hvorfor han stod til at skylde sin tidligere hustru halvanden millioner kroner.

Her forbarmede dommeren sig dog over ham og gav et nedslag på 340.000 kroner, da Gibson har betalt af på fruens bil i to år.