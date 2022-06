Tabte med et brag: Her er hendes reaktion

Amber Heard var den eneste af de to stjerner, der tirsdag var mødt op i retten i Virginia for at høre dommen.

Det var en enig jury, der var nået frem til at give Johnny Depp medhold på alle punkter i hans sag mod ekskonen, mens Amber Heard selv fik medhold i et enkelt punkt i sin sag.

Hun skal desuden betale 10.350.000 dollars i erstatning til Johnny Depp, mens han omvendt skal betale to millioner dollars til hende.

Amber Heard er meget skuffet over udfaldet af sagen, lyder det. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Det var en udtalelse fra Johnny Depps advokat, der blev vurderet til at være injurierende, og som Amber Heard dermed fik medhold i.

Johnny Depp fik derimod medhold i samtlige anklager om bagvaskelse mod sin tidligere hustru.

Kort efter dommen sendte Amber Heard en udtalelse til flere medier.

'Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lyder det fra hende.

'Jeg er endnu mere skuffet over, hvilken betydning denne dom får folk andre kvinder. Det er et tilbageslag. Det sætter uret tilbage til en tid, hvor en kvinde kunne blive udskammet og ydmyget offentligt, når hun udtalte sig. Det er et tilbageslag for tanken om, at vold mod kvinder skal tages alvorligt.'

Hun mener, at Johnny Depps advokater har fået juryen til at ignorere ytringsfriheden og de beviser, der fik hende til at vinde sagen i England.

'Jeg er ked af, at jeg tabte denne sag. Men jeg er mere ked af, at jeg tilsyneladende har mistet de rettigheder, jeg troede, jeg havde som amerikaner - at jeg har lov til at tale åbent og frit,' slutter hun.