Tæskede mand på fly: Slipper for straf

Det får ingen juridiske konsekvenser for Mike Tyson, at han for nylig slog en mand på et fly

55-årige Mike Tyson trak i april overskrifter verden over, da han gik amok og angreb en medpassager på et fly i San Francisco International Airport med kurs mod Florida.

Episoden blev fanget af et kamera og efterfølgende bragt af TMZ. Her kunne man se bokselegenden slå løs på den anden mand. Efterfølgende kunne vidner - der også blev bekræftet af yderligere optagelser - fortælle, at manden, som hedder Melvin George Townsend III, selv var yderst provokerende over for Mike Tyson og ikke ville lade ham være.

Og netop den opførsel er medvirkende til, at Mike Tyson ikke bliver straffet for voldsepisoden. Det har anklagemyndigheden i San Mateo, Californien netop oplyst. Det skriver TMZ.

'Opførslen af offeret op til episoden, interaktionen mellem hr. Tyson og offeret samt en anmodning fra både offeret og hr. Tyson,' lyder forklaringen fra anklagemyndigheden i forhold til, hvorfor de ikke har valgt at sigte nogen i sagen.

Hverken Mike Tyson eller Melvin George Townsend III havde et ønske om at gå i retten, og anklagemyndigheden mente desuden, at der var mere seriøse sager, de kunne behandle, lyder det videre.

Mike Tysons advokater, David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld og Martin A. Sabelli., takker både anklagemyndigheden og politiet for deres professionelle arbejde.

Det ville ikke have været en ny oplevelse for hverken Mike Tyson eller Melvin George Townsend III, hvis sagen var endt med en dom. Begge to har nemlig en kriminel fortid, som du kan læse mere om her.