Tæsket af Tyson: Dybt kriminel

Den mand, der fik et par på hovedet af bokselegenden på et fly forleden, er ikke et af Guds bedste børn, viser hans plettede straffeattest

Melvin George Townsend III.

Det er navnet på den mand, er onsdag angiveligt provokerede Mike Tyson i sådan en grad, at bokselegenden gik amok.

Det skriver tmz.com.

55-årige Mike Tyson har trukket overskrifter verden over, siden han onsdag gik til angreb på en medpassager på et fly i San Francisco International Airport med kurs mod Florida.

Vidner har fortalt, at Tyson til at starte med tålmodigt stillede op til både selfie og hyggesnak, men Melvin George Townsend III, der sad bag sportsikonet i flyet, blev ved med at sige noget lige ind i hovedet på Tyson.

Det tændte den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning helt af.

Politiet er ikke gået ind i sagen - endnu. Hvis de gør, vil de opdage, at både Mike Tyson og Melvin George Townsend III begge tidligere er straffet.

Mike Tyson har tilbragt tre år bag tremmer efter en voldtægtsdom, og Melvin George Townsend III har været i fængsel flere gange.

Townsend, der kommer fra Punta Gorda i Florida, har afsonet to domme for forskellige forbrydelse. Den første dom lød på 20 måneder, mens han anden gang kom ud efter 15 måneder.

36-årige Melvin George Townsend III er dømt for blandt andet besiddelse af stoffer, indbrud, bedrageri, groft tyveri og handel med hælervarer.

Townsend blev senest løsladt fra et fængsel i Florida i juli 2020. Her havde han afsonet 15 måneder af en 25-måneders fængsling for svindel med ID-kort.

Mike Tyson virker til at være kommet videre efter onsdagens drama. Torsdag deltog han i Miami i et arrangement om cannabis.

Her tog en storsmilende Tyson sig god tid til at tale med fans, der var mødt op foran hotellet, ligesom han glædeligt stillede op til selfies, beretter amerikanske TMZ.