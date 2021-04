Taget i foto-snyd: - Jeg er ikke perfekt

Tidligere på ugen delte en af realitystjernen Khloé Kardashians assistenter et bikinibillede af den 36-årige Kardashian-søster.

Billedet, der var uredigeret og uden filter, var dog aldrig tiltænkt til at blive delt i offentligheden og blev delt ved en fejl.

Det delte billede spredte sig siden hurtigt på sociale medier og fik også hurtigt vrede fans til tasterne. Her mente mange nemlig, at billedet var et bevis på, hvor meget Khloé Kardashian redigerer sine billeder til hverdag, når hun deler et billede på sine platforme, og hun blev derfor af mange beskyldt for snyd.

Både Kardashian-klanen og Khloés team forsøgte ihærdigt at få billedet slettet efterfølgende, mens de ligeledes truede de medier, der havde bragt billedet, med søgsmål. Men skaden var allerede sket.

Svimlende rig: Nu er hun dollarmilliardær

Siden episoden har Khloé Kardashian ikke selv udtalt sig. Men det laver hun om på nu.

I et langt opslag på Instagram, hvor hun ligeledes deler udsnit af en livevideo - ifølge hende for at vise, at ikke alt, hun deler, har været en tur igennem photoshop - forklarer hun sig.

'Det her er min krop uredigeret og ufiltreret. Billedet, der blev postet i denne uge, var smukt. Men som en, der har kæmpet med sit kropsselvbillede hele livet, og en så tager et billede af dig, der ikke er flatterende og er taget i dårligt lys og ikke fremstiller din krop, som den ser ud efter års hårdt arbejde og deler det til verden, så har du retten til at frabede dig, at det bliver delt, uanset hvem du er, skriver hun i sit opslag.

Hårdt

Samtidig fortæller hun, at det har været hårdt for hende altid at blive sat i bås som den af Kardashian-søstrene, der var den 'tykke' og grimme.

- Jeg er bestemt ikke perfekt, men jeg kan love jer for, at jeg hver dag forsøger at leve et liv, der er baseret på venlighed og empati. Det betyder ikke, at jeg ikke laver fejl. Men jeg vil ikke lyve, og det er umuligt at leve op til de uopnåelige standarder, som offentligheden har sat for mig, siger hun.

- I over et årti er den mindste fejl eller uperfekthed blevet analyseret ned i mindste detalje og gjort til grin, og det bliver jeg mindet om hver dag. Jeg får at vide, at jeg ikke kan have opnået alt det her hårde arbejde på egen hånd, og at jeg må have betalt for det, lyder det fra Kardashian-stjernen.

Khloé Kardashian indrømmer i opslaget, at hun godt kan lide at bruge forskellig slags redigering på sine billeder. Foto: JON KOPALOFF/Gett Images

Samtidig fortæller hun dog også, at hun ikke har noget problem med at bruge filter og redigering, når hun deler billeder med sine millioner af følgere.

- Jeg elsker et godt filter, flot lys og lidt redigering her og der. På samme måde som jeg elsker noget makeup, får mine negle ordnet eller tager et par høje hæle på for at vise mig for verden på den måde, som jeg ønsker at blive set på, og det er præcis sådan, jeg vil fortsætte at gøre uden at undskylde. Min krop, mit image, og hvordan jeg ser ud, og hvad jeg vælger at dele, er mit valg, siger hun videre.

Khloé Kardashian har de seneste år gennemgået et stort vægttab, som hun har fortalt åbent om ved flere lejligheder.

Datter lå og gemte sig: Pinlig sex