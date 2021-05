Taget på fersk gerning under dynen

Et barns absolut værste mareridt. At opdage sine forældre dyrke hed hanky panky i soveværelset.

Og det forbliver ikke bare et mareridt for Jessica Albas midterste barn, datteren Haven på 9 år. Hun tog nemlig sine forældre på fersk gerning, mens de hyggede sig under dynen.

Det fortalte Jessica Alba selv på sin YouTube-kanal ifølge People.

Fra grin

I videoen talte Jessica Alba og Cash Warren med et andet forældrepar om det at være forældre. Og her så den pinlige historie dagens lys for første gang.

- Det var det værste, fortalte den pinlige far og fortsatte:

- Lige efter, det skete, lå vi bare og grinte i soveværelset. Og vi tænkte: 'vi har lige ødelagt vores datter.'

Jessica Alba er lige fyldt 40 år i april. Foto: Brendan McDermid / Ritzau Scanpix

Til gråd

Morens reaktion var lidt anderledes efter noget tid. Faktisk begyndte 'Good Luck Chuck'-stjernen at græde.

- Jeg ringede til min svigerinde. Hun er virkelig god at tale med, sagde Jessica Alba, der udover at være skuespiller også har et meget succesrigt husholdningsprodukt-firma.

Men noget skulle der jo gøres. Og her tog faren affære.

- Jeg gik ned til Haven og sagde: 'Jeg er sikker på, det er sidste gang, du kommer ind i soveværelset, uden at banke på,' grinede han.

Og det virker også som om, familien stadigvæk har det godt på trods af episoden. I hvert fald hvis man kigger på Jessica Albas Instagram.

'Mit hjerte er fyldt med håb, og alt, jeg gør, gør jeg for min familie,' skriver hun.

