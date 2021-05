Takker Timberlake efter brystskandale

Justin Timberlake har sagt undskyld for episoden i 2004, hvor Janet Jacksons ene bryst blev vist. Det er Jackson-brødrene taknemmelige for

Tito, Marlon og Jackie Jackson er enige. De er alle glade for Justin Timberlakes undskyldning ovenpå episoden i 2004, hvor han var medskyldig i en uheldig situation, der omhandlede brødrenes søster, Janet Jackson, og hendes bare bryst.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt TMZ.

- Det kræver sin mand at tage det skridt, Justin Timberlake har gjort. Og det vil jeg gerne takke ham for, fortæller Marlon Jackson i et radiointerview med sine brødre og uddyber:

- Vi vil gerne komme videre og komme væk fra al den negative omtale, der har været om episoden. Så det betyder rigtig meget for os.

Sådan så det ud sekunderne efter, dragten ikke gjorde det, den skulle. Foto: Win Mcnamee / Ritzau Scanpix

Bryster i fokus

Det hele skete, mens de to verdensstjerner fremførte et brag af et show sammen til Super Bowl i 2004. Her var en del af showet, at Janet Jackons dragt skulle flås af let og elegent af sin medsanger.

Timberlake trak som aftalt i dragten, men den virkede ikke, som den skulle. Og derfor kom Janet Jacksons bryst frem foran mange millioner seere.

Det undskyldte 'What comes around goes around'-sangeren officielt for på sin Instagram-profil tilbage i februar i år. 17 år efter hændelsen.

'Jeg vil specifikt undskylde over for både Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg holder af dem og har stor respekt for dem. Og jeg ved, at jeg har fejlet,' skrev han blandt andet i sin undskyldning.