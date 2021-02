Taler efter chok-catwalk

Demi Moore har givet et interview efter sin tur på catwalken for Fendi, der satte rygterne om plastikkirurgi i gang

Det var en sand drøm, der gik i opfyldelse, da Demi Moore gik catwalk for Fendi.

Det fortæller hun under et interview med Naomi Campbell hos modellens Youtube-serie 'No filter with Naomi'.

Den 58-årige skuespiller åbnede op om sin debut på catwalken under modeugen i Paris.

- Det slog mig ikke før bagefter, men det var virkelig en teenage-fantasi, der gik i opfyldelse. Jeg tog lige et sekund og så tænkte jeg: 'Åh gud, jeg gik lige i et modeshow sammen med nogle af de største modeller nogensinde, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg følte mig som et lille barn.

Demi chokerede flere af sine fans, da hun gik model for Kim Jones under showet.

Fans var forundrede over skuespillerens look. Foto: Ritzau/Scanpix

Forundrede fans: 'Hun er slet ikke til at kende'

Her kunne man nemlig se, at 'Ghost'-skuespilleren så noget anderledes ud, end hun plejer.

Flere troede, at der var tale om dårlig plastikkirurgi, der fik hendes ansigt til at se helt anderledes ud, end det plejer.

Senere kunne man dog se på et billede, at Demis ansigt ikke så helt så markeret ud som under showet, og det tydede derfor på, at der var tale om makeup eller proteser.

Chokerer igen

I interviewet ser Demi da også ud som sig selv, og hun nævner da heller ikke med et ord, at internettet glødede efter, at hun havde sin debut som model.

I stedet talte hun om, at hun havde fået en del kritik, da hun var den højest betalte kvindelige skuespiller i Hollywood og hvordan hendes lockdown med familien havde været.

- Jeg var virkelig taknemmelig for, at tingene blev lidt mere rolige og den tid, vi havde sammen. Vi fandt ud af det, så Bruce (Willis red.) kunne komme over og tilbringe tid med os. Det var virkelig en velsignelse, lød det.

I 2010 fortalte skuespilleren til Elle, at hun havde fået 'lavet noget', men at det ikke var i ansigtet.

- Måske får jeg lavet noget på et tidspunkt. Det irriterer mig bare, at folk konstant siger, at jeg har brugt mange penge på plastikkirurgi.

Du kan se interviewet her: