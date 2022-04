Taler endelig efter chok-melding

I midten af marts kom det frem, at supermodellen Hailey Bieber var blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Siden da har modellen dog været ganske tavs om den chokerende hændelse.

Men i en YouTube-video fortæller hun nu indgående om forløbet, som hun nu føler sig klar til at dele ud af.

I videoen fortæller hun, at hun pludselig fik det dårligt, mens hun sad og spiste sammen med sin mand, popstjernen Justin Bieber.

- Jeg var udsat for en meget skræmmende episode, og jeg sad og spiste morgenmad med min mand og havde en almindelig dag, og imens vi talte, følte jeg pludselig en mærkelig følelse, hvor en smerte gik hele vejen fra min arm og ned i min skulder og hele vejen ned i mine fingerspidser, og det fik mine fingerspidser til at føles meget lammede og underlige, siger hun og fortsætter:

- Jeg prøvede at finde ud af, hvor det kom fra. Justin spurgte, om jeg var okay, og jeg svarede ikke, fordi jeg ikke var sikker.

Efter det begyndte Hailey Bieber at blive lammet i højre side af ansigtet.

- Jeg kunne ikke sige en sætning. Jeg kunne ikke få ordene ud. Så jeg troede, med det samme, at jeg havde en blodprop, og han (Justin Bieber, red.) troede det også, så han bad om, at der med det samme blev ringet 112, og at der kom en læge. Der hvor vi var, var der heldigvis en læge, som kom med det samme. Her blev jeg spurgt om en masse ting, og jeg fik taget forskellige tests i armen.

Hailey Bieber har det godt i dag, selvom hun fik sig noget af et chok i forbindelse med blodproppen. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Mest skræmmende

Hailey Bieber fortæller videre, at hun blev ramt af en stor angst i forbindelse med episoden.

- Det var det mest skræmmende øjeblik i mit liv. Der gik så mange ting igennem mit hoved. Det første var, at jeg havde en blodprop, at jeg var virkelig bange, og at jeg ikke vidste, hvad der foregik. Jeg ved ikke, hvorfor det her sker. Får jeg permanente skader fra det her? Jeg havde virkelig mange tanker, som fik mig helt ud af den, og som gjorde mig virkelig bange.

- Jeg blev stillet en masse spørgsmål af lægerne: Ved du, hvem du er? Kan du huske dit navn? Jeg kendte alle svarene i mit hoved, men da jeg prøvede at sige dem, kunne jeg ikke få dem ud. Det var, som om min tunge og mund ikke kunne lave en sætning og svar. Det var meget skræmmende. Samtidig kunne jeg gå helt fint. Det var meget mærkeligt.

Kort efter Hailey Bieber var begyndt at mærke lammelsen i ansigtet, fortog den sig.

- Lammelsen i ansigtet varede nok omkring 30 sekunder, måske lidt længere. Jeg kunne ikke se mig selv, så jeg ved det ikke rigtig, men det gik hurtigt væk, siger hun og tilføjer:

- Imens vi ventede på ambulancen, begyndte min stemme at komme tilbage ligeså stille, og da vi kom til hospitalet, var det hele normalt igen.

Hailey Bieber er gift med popstjernen Justin Bieber. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Efter en række undersøgelser viste det sig dog, at Hailey Bieber rigtig nok var blevet ramt af en blodprop i hjernen.

- Da vi kom på hospitalet var det hele mere normalt. Jeg fik lavet stroke tjek-listen, og jeg havde ikke flere symptomer. Men de lavede nogle scanninger, og de kunne se, at jeg havde haft en blodprop i min hjerne. Det var en mini blodprop. Men min krop var i stand til at løse det selv, og så havde jeg ikke flere problemer efter det.

Hailey Bieber var efterfølgende på hospitalet natten over, hvor hun gennemgik flere undersøgelser.