Taler endelig om Oscar-lussing

Mere end to måneder skulle der gå, fra det massivt omtalte optrin til Oscar-natten, hvor skuespiller Will Smith stak komiker Chris Rock en flad efter en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smiths, skaldede isse, før kvinden, der var omdrejningspunkt for dramaet, tog bladet fra munden.

Kort efter episoden lød det fra Jada Pinkett Smith, at hun og familien ville fokusere på at komme sig, men at hun ville tale om det, når tiden var inde.

Det er den åbenbart nu. I seneste afsnit af showet 'Red Table Talk' sætter den 50-årige skuespiller lidt flere ord på sin opfattelse af dramaet, skriver TMZ.

Og skal man tro Jada Pinkett Smith, er Will Smith og Chris Rock stadig ikke på talefod.

- Mit dybeste håb er, at disse to intelligente, dygtige mænd får mulighed for at hele, tale ud om det hele og forsone sig med hinanden, siger hun ifølge TMZ.

Ingen beklagelse

Der er altså tilsyneladende ingen beklagelse hos Jada Pinkett Smith, der dog kunne tilføje, at der i øjeblikket mere end nogensinde er brug for både hendes mand og Chris Rock.

Will Smith har selv offentligt undskyldt over for Chris Rock efter episoden i et opslag på Instagram.

'Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være,' skrev Smith blandt andet og fortsatte:

'Jokes på min bekostning er en del af jobbet, men en vittighed om Jadas sygdom var for meget for mig, og jeg reagerede følelsesmæssigt.'

Jada Pinkett Smith lider af sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed og kan medføre, at man mister håret. Det er grunden til, at hun har kronraget sig. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Efter episoden trak Will Smith sig fra Oscar-akademiet. Efterfølgende besluttede akademiet at fratage ham retten til at deltage i Oscar-uddelingen i ti år.

