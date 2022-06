Taler endelig ud i stort interview: - Jeg forstår juryen

- Juryen har givet mig mit liv tilbage.

Efter dommen, der faldt ud til hans fordel i den meget omtalte civile retssag, hvor Johnny Depp og hans ekskone Amber Heard sagsøgte hinanden, var en jublende Depp meget hurtig til at komme med en officiel udtalelse.

Derefter fejrede han sejren ved bl.a. at fyre 435.000 kroner af på tre timer på den indiske restaurant Varanasi i Birmingham, hvor han og hans 22 personer store selskab spiste og drak til den store guldmedalje.

Men dybt skuffede Amber Heard har endnu ikke udtalt sig i medierne.

Før nu.

Hun har således sat sig ned med Savannah Guthrie fra tv-programmet 'Today' og givet et såkaldt 'primetime-interview', der bliver sendt delt i to og vises henholdsvis tirsdag og onsdag i denne uge på NBC.

I interviewet fortæller Heard ifølge Variety til Guthrie, at hun forstår, hvorfor juryen i Virginia nåede deres dom og lod den falde ud til fordel for Depp.

- Jeg bebrejder dem ikke. Jeg forstår faktisk. Han er en elsket karakter, og folk føler, de kender ham. Han er en fantastisk skuespiller, lyder det fra Amber Heard i interviewet.

Hun kommer også omkring den generelt negative - ja, faktisk til tider hadske - stemning på sociale medier omkring hendes person, hvor den overvejende del af brugerne kloden rundt i store træk har givet udtryk for, at de var på 'team Johnny'.

Mange har beskyldt Heard for at lyve og har tilmed kaldt hendes vidneudsagn i retten for 'hendes livs bedste skuespillerpræstation'.

Tager det ikke personligt

Heard anerkender, at folkestemningen har været imod hende i løbet af den seks uger lange retssag, men mener, at hun har blevet uretfærdigt behandlet.

- Jeg er ligeglad med, hvad man tænker om mig, eller hvilke vurderinger du vil foretage om, hvad der skete i privatlivet i mit eget hjem, i mit ægteskab - bag lukkede døre. Jeg antager ikke, at den gennemsnitlige person burde vide de ting. Så jeg tager det ikke personligt, fortæller Amber Heard i interviewet - og fortsætter:

- Men selv folk, som er sikre på, at jeg fortjener alt det had, og selv folk, der tror, jeg lyver - de kan stadig ikke kigge mig i øjnene og sige, at de synes, at der har været en fair og retfærdig fordeling og repræsentation. Ingen kan fortælle mig, at det har været retfærdigt, fnyser Amber Heard.

Et hashtag på TikTok med teksten (oversat) 'retfærdighed for Amber Heard' har fået 20 millioner klik, mens Johnny Depps ditto har over 20 milliarder.

Det kan set et uddrag af interviewet her.

Yes! Johnny Depp tog sejren i retssagen, hvor han sagsøgte sin ekskone, hvorefter hun sagsøgte ham retur. Han var dog ikke til stede, da dommen blev afsagt, så billedet er fra et tidligere tidspunkt i retssagen. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix

Ingen tvivl om identitet

Sidste måned afgjorde en jury i Virginia, at Amber Heard havde bagvasket Depp i en Washington Post-artikel fra 2018, der blev offentliggjort med hendes byline, men uden at nævne Johnny Depp ved navn.

Artiklen efterlod dog ingen tvivl om, hvilken mand Heard omtalte og bl.a. anklagede for at have udsat hende for vold i hjemmet.

'Aquaman'-skuespillerinden, der tidligere er blevet kåret til en af verdens mest sexede kvinder, blev dømt til at betale Johnny Depp en erstatning på 15 millioner dollars - 104 millioner kroner - for de æreskrænkende udsagn.

10 millioner dollars er erstatning for tabt indtjening og lignende, mens den sidste tredjedel er en ekstra straf til Heard. I Virginia kan man dog maksimalt straffes med 350.000 dollars - 2,4 millioner kroner - hvorfor de fem millioner dollars blev nedsat til det.

Samtidig afviste juryen en lang række af Amber Heards modpåstande og krav om erstatning. Kun i ét punkt gav juryen Amber Heard medhold og fastslog, at Johnny Depp skal betale 2 millioner dollars - 13,9 millioner kroner - i erstatning til hende.

Sådan så parret ud, da alting kørte på skinner - eller gjorde det? Billedet er fra januar 2016, og et halvt år senere bad Heard om skilsmisse. Den gik endeligt i gennem i januar 2017 . Foto; Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

