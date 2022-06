Taler om bitter strid: - Jeg var nødt til det

Kylie Minogue slæbte Kylie Jenner i retten for at beholde sit navn

Den der kommer først til mølle, får først malet.

Og popikonet Kylie Minogue kom altså før reality-kendissen Kylie Jenner.

Det betød også, at 54-årige Kylie Minogue for fem år siden havde held til at stoppe 24-årige Kylie Jenner fra at gøre deres delte fornavn til et registreret varemærke, som kun unge Jenner måtte bruge i kommerciel sammenhæng.

I stedet måtte Kylie Jenner, der er søster til Kim Kardashian og en del af resten af Kardashian-klanen, kalde sin dengang nye makeupserie for Kylie Cosmetics og altså kigge langt efter eneretten til at bruge navnet i forretningssammenhæng.

'Can't Get You Out Of My Head'-sangeren åbner nu op om det juridiske opgør i et nyt interview i det amerikanske talkshow 'Watch what Happens Live'.

- Det handlede bare om business, åbenlyst. Da jeg i sin tid fik mit navn, Kylie ... Jeg tror, jeg har mødt én ældre kvinde, der hed Kylie, så det var et relativt usædvanligt navn. Og jeg har brugt en menneskealder på at beskytte og udbygge mit brand, så det var en nødvendighed. Vi fandt en løsning.

Kylie Jenner fik ikke eneret på navnet Kylie. Til gengæld fik hun eneret på rapperen Travis Scott - med hvem hun har to børn. Foto: Andy Kropa/Ritzau Scanpix

En 'andenrangs-realitydeltager'

For at gøre ondt være for den yngre Kylie Jenner gik der ikke mange år, fra disputen var løst, til Kylie Minogue selv lancerede en makeupserie under navnet Kylie i 2019.

Da Kylie Minogues hold af jurister skulle forklare, hvorfor Jenner ikke kunne tage patent på navnet, pointerede de, at Kylie Minogue var en 'internationalt anerkendt scenekunstner, menneskerettighedsforkæmper og brystkræft-aktivist, der over hele kloden simpelthen er kendt som Kylie'.

Kylie Minogue startede sin karriere i 1979 og har derudover siddet tungt på domænet kylie.com siden 1996. Ét år inden Kylie Jenner blev født.

I indsigelsen blev Kylie Jenner kaldt en 'andenrangs-realitydeltager', og senere måtte Kylie Minogue ud og undskylde det 'uheldige' ordvalg, som var opstået i hendes team af jurister.

- Det kom stensikkert ikke fra mig, sagde hun i 2018 til Rolling Stone.

Man skal dog ikke have ondt af Kylie Jenner. Hun har igennem de sidste år udvidet sin forretning med brands som Kylie Skin, Kylie Swim og Kylie Baby. Ifølge Forbes løber hendes formue op i 620 millioner dollars.

