Taler om sex-scener: - Det kræver mod

Mange kender nok bedst den britiske skuespiller Emma Thompson for roller i film som 'Fornuft og følelse' eller julehittet 'Love Actually'.

Snart kan man dog se 63-årige Emma Thompson i en noget anden sammenhæng, når hun slår sig løs i både sex- og nøgenscener i filmen 'Good Luck to You, Leo Grande'.

Men selvom det har krævet mod at lave filmen, mener hun, det er er vigtig rolle at spille.

Det slår hun fast i et interview med BBC, hvor hun og hendes medspiller Daryl McCormack blandt andet taler om nøgenscenerne i filmen.

- Folk siger, det er modigt (at lave nøgenscener, red.), fordi det ikke er normaliseret. Det er alt. Faktum er, at vi aldrig nogensinde ser normale kroppe på skærmen, siger Emma Thompson i interviewet og fortsætter:

- Men det kræver mod, for jeg lever med en krop, jeg ikke kan lide, og jeg kender ingen kvinder, der lever med kroppe, de kan lide. Så mit spørgsmål til alle nu om dage er, hvorfor spilder vi vores tid, passion, energi og penge på at hade os selv i stedet for at nyde de kroppe, vi skal leve med.

Emma Thompson spiller i filmen over for den 29-årige irske skuespiller Daryl McCormack, der især er kendt fra serien 'Peaky Blinders'. Foto: Gerald Matzka/Ritzau Scanpix

Vigtig samtale

Filmen handler om en kvinde, der er blevet enke og gerne vil udleve nogle seksuelle fantasier. Derfor hyrer hun en ung mandlig sexarbejder, der skal hjælpe hende til at få sat lidt kulør i form af romantik og nydelse på tilværelsen.

Og netop seksuel nydelse er et meget vigtigt emne at tage op, mener Emma Thompson.

- Der er en meget alvorlig samtale, der skal tages om nydelse, for vi har et stort problem med sex og seksuel vold. Hvis man havde en bedre forståelse for seksuel nydelse, tror jeg, man ville se et enormt fald i tilfælde af seksuel vold, siger hun.

Filmen, der havde verdenspremiere på Sundance Film Festival i januar, får dansk premiere til september.

