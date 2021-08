Taler ud: - Det var en kæmpe fejl

I maj måned offentliggjorde Bill og Melinda Gates, at de skulle skilles efter 27 års ægteskab, og mandag i denne uge blev skilsmissen gennemført.

Nu taler Bill Gates ud om skilsmissen i et interview med den kendte journalist Anderson Cooper fra CNN.

- Hvordan har du det på et personligt niveau?

- Det er helt sikkert en meget trist milepæl. Melinda er en god person, og at det partnerskab, vi havde, slutter, er en kilde til stor personlig sorg.

- Vi kommunikerer og arbejder sammen i fonden, og det partnerskab vil vi forsøge at fortsætte, siger han og fortsætter til at fortælle, at Melinda Gates har nogle styrker i arbejdet, som gør hende til en vigtig del af fonden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bill og Melinda Gates har sammen stiftet en velgørende fond, hvor de har arbejdet sammen. Det arbejde fortsætter, fortæller Bill Gates. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Mødtes med skandale-milliardær

Journalisten fortsætter med at fortælle, at New York Times og Wall Street Journal begge har skrevet, at Melinda Gates var bekymret over, at Bill Gates brugte tid sammen med Jeffrey Epstein, som allerede på det tidspunkt var dømt for at være involveret i prostitution af en mindreårig.

- Kan du forklare dig forhold med Epstein? Var du nogensinde bekymret over det?

- Selvfølgelig. Jeg havde flere middage med ham, hvor jeg håbede på, at det han sagde om at give milliarder i velgørenhed til global sundhed, ville blive til noget, men da det så ud, som om det ikke var en virkelig ting, sluttede det forhold.

- Men det var en stor fejl at bruge tid med ham og give ham troværdighed ved at være der. Der var mange andre i den samme situation, men jeg lavede en fejl, siger Bill Gates til CNN.

Skilsmissen mellem Bill og Melinda Gates kan blive ekstremt dyr. Det kan du læse meget mere om her.