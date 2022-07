Taler ud om erotisk filmhit: 'Det var psykotisk'

Dakota Johnson mindes ikke tiden under indspilningen af 'Fifty Shades of Grey' med glæde

For syv år siden tog bogfænomenet 'Fifty Shades of Grey' sig selv til nye højder, da den første film baseret på den erotiske bogserie havde premiere.

Hovedrollen blev spillet af den dengang 23-årige skuespiller Dakota Johnson. Og i et nyt interview med Vanity Fair sætter hun ord på, hvor hektisk en oplevelse det var for hende.

- Jeg meldte mig til at lave en meget anden version af den film, vi endte med at lave, siger hun til magasinet og henviser til, at forfatteren til bøgerne, E. L. James, havde meget at skulle have sagt på filmsettet.

- Hun havde en masse kreativ kontrol, konstant og hele tiden, og hun krævede, at visse ting skulle være på hendes måde. Der var dele af bøgerne, der bare ikke ville fungere i en film. Eksempelvis den indre monolog, der til tider var utrolig cheesy. Den ville ikke fungere at sige højt. Det var altid en kamp. Altid.

Filmen handler om, hvordan den uskyldige Anastasia Steele, spillet af Dakota Johnson, forføres af den dragende forretningsmand Christian Grey, spillet af Jamie Dornan. Foto: Chuck Zlotnick/Universal Pictures & Focus Features/Ritzau Scanpix

I interviewet forklarer Dakota Johnson, hvordan hun skrev scener om sammen med instruktøren Sam Taylor-Johnson og sin medspiller Jamie Dornan, der havde den anden hovedrolle som Christian Grey.

- Vi lavede optagelser af filmen, som Erika (E.L. James, red.) ville have, og så lavede vi optagelser af filmen, som vi ville lave. Så aftenen før sad jeg og omskrev scener med den gamle dialog, så jeg kunne tilføje en linje hist og her. Det var kaos hele tiden.

Men adspurgt om, hvorvidt hun fortryder sin medvirken i den hede film, er skuespilleren dog klar i mælet over for magasinet:

- Nej. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om fortrydelse. Hvis jeg på det tidspunkt havde vidst, hvordan det ville være, tror jeg ikke, nogen ville have gjort det. Det var psykotisk. Men nej, jeg fortryder det ikke.

- Det var godt for karrieren. Så fantastisk og så heldigt. Det var bare mærkeligt. Meget mærkeligt, afslutter hun.

'Fifty Shades of Grey' fik to opfølgere i 2017 og 2018. Og samlet har den indspillet for over ni milliarder kroner på verdensplan.