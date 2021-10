Taler ud om 'falske beskyldninger'

Zayn Malik tager bladet fra munden, efter det han kalder et 'skænderi' med et af Gigi Hadids familiemedlemmer

Efter torsdagens rygter om, at den tidligere One-Direction sanger skulle have slået ud efter sin svigermor, Yolanda Hadid, kommer Zayn Malik nu med en udmelding på Twitter.

I det lange opslag på mediet berører han dog ikke anklagerne, men nøjes med at centrere sit skriv omkring etårige baby Khai, som han har sammen med Gigi Hadid.

Den 28-årige sanger lægger vægt på, at han normalt er en privat person, der ønsker at skabe et trygt og privat rum for hans datter at vokse op i, men at han nu vælger at sige fra, fordi situationen var 'lækket' til pressen.

'Et sted, hvor private sager ikke kastes ud på den offentlige scene, hvor alle kan læse om dem og pille det hele fra hinanden', skriver han og fortsætter:

'I et ønske om at beskytte min datter har jeg indvilliget i ikke at komme med nogen former for anklager vedrørende en diskussion, jeg havde med et familiemedlem på min partners side, der kom hjem til os, mens min partner ikke var hjemme for flere uger siden. Dette var og er fortsat en privat sag, men det lader til, at der lige nu er diversitet i fortællingen om, hvad der skete'.

Zayn Malik og Gigi Hadid. Foto: RW/Ritzau Scanpix

Herefter tilføjede sangeren, at han håber på helbredelse for alle involverede med de hårde ord, der deles, og at han fortsat vil være på vagt for at beskytte datteren Khai og give hende det privatliv, hun fortjener.

Til TMZ skal sangeren have udtalt følgende:

'Jeg nægter på det kraftigste at have slået Yolanda Hadid, og af hensyn til min datter afviser jeg at give yderligere detaljer, og jeg håber, at Yolanda vil genoverveje sine falske beskyldninger og forsøge at løse disse familieproblemer privat'.

Gigi Hadid og Zayn Malik har været sammen siden 2015, og selvom de undervejs er gået fra hinanden adskillige gange, har de altid fundet sammen igen.

Sangeren og modellen fandt ligeledes sammen igen i slutningen af 2019, og allerede året efter kunne de dele deres glæde med omverdenen om, at de ventede deres første barn sammen.