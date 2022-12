Taler ud om frygtelig ulykke: - Mit ansigt brændte

Jay Leno giver i et interview nu flere detaljer om, hvad der præcis skete, da hans ansigt stod i lys lue og var i brand efter et uheld, mens han arbejdede på en veteranbils undervogn i sin tv-garage

Den legendariske tv-vært Jay Leno, 72, føler sig heldig over at være i live, efter en frygtindgydende ulykke for lidt over en måned siden.

Her fik han alvorlige andengradsforbrændinger i hele ansigtet, på halsen og på dele af overkroppen.

Nu åbner han over for mediet People i et stort interview for første gang op for, hvad der virkelig skete den dag.

Samme sted kan man også se et billede af Lenos forbrændinger kort efter ulykken.

Se det her.

- Når du arbejder med biler, sker der ofte ulykker, indleder Leno, der efter mange år som feteret talkshowvært på 'The Jay Leno Show' nu er vært på tv-stationen CNBC's program 'Jay Lenos Garage'.

Sådan så det ud, da Jay Leno blev udskrevet fra hospitalet. Der er tydelige brandsår på hænder og hals. Foto: Grossman Burn Center

Tilstoppet ledning

Her lå han under en veteranbil for at arbejde på et tilstoppet brændstofrør i undervognen, da han pludselig fik benzin ud over hele hovedet.

- Jeg tænkte 'uuuuh oh', lyder det videre fra Jay Leno.

Og så skete det værst tænkelige. En gnist satte ild til benzinen - og tv-personlighedens stod i lys lue.

- Det føltes præcis, som om mit ansigt brændte. Måske som den mest intense solskoldning, du nogensinde har haft, lyder det fra Leno.

- Jeg er ikke en fyr, der går i panik, men jeg vidste, at hvis jeg trak vejret ind, kunne jeg svide mine lunger. Jeg var under bilen i måske 10 sekunder, før Dave trak mig ud. Længere end det -- og jeg kunne have mistet mit øje, siger han.

Jay Leno har i øvrigt afvist at tage smertestillende medicin på noget tidspunkt efter ulykken.

- Smerten er en påmindelse om, at jeg er en idiot!, påpeger han - og giver altså sig selv skylden for, at det gik så galt.

Jay Leno er mest kendt som talkshow-vært, selvom han nu har et program, hvor han er med til at reparere biler i en kæmpe hal i Burbank. Her med sangerinden Paula Abdul i 2006. Foto: NCI

