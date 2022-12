Taler ud om kontroversiel film: Den var ikke gået i dag

Filmen 'Den blå lagune' var et kontroversielt værk, da den udkom for over 40 år siden.

Faktisk tænker hovedpersonen Brooke Shields, at den var og er så kontroversiel, at der aldrig kommer til at blive lavet noget lignende igen.

Det fortæller skuespillerinden i den nyeste episode af hendes podcast 'Now What?', skriver det engelske medie Independant.

Filmen handler om to børn, der overlever et skibbrud og bliver efterladt på en øde ø, hvor de vokser op og senere får et barn sammen. Og den var heller ikke dengang et populært værk blandt anmelderne, skriver mediet.

Men der er nogle helt specifikke ting i filmen, som Brooke Shields ikke tænker ville gå i dag. Det åbner hun op om i podcasten, hvor hun har besøg af den anden hovedperson i filmen, Christopher Atkins.

Annonce:

- Dyr blev såret i filmen. Vi spiddede fisk og alle mulige skøre ting. Børn løber nøgne ned ad en strand. Det kunne ikke ske nu, siger hun i podcasten.

Brooke Shiekds og Christopher Atkins i 'Den blå lagune'. Foto: COLUMBIA PICTURES//ASSOCIATED PRESS

Brooke Shields åbner i podcasten også op om, at instruktørerne angiveligt forsøgte at få hende og Atkins til at blive forelsket i virkeligheden.

Og selvom hun dengang syntes, at de lige skulle lære hinanden at kende først, kan hun nu godt se, at det var vigtigt for filmen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app