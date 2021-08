Taler ud om kræftsygdom: - Jeg var heldig

Den colombianske skuespiller Sofia Vergara er nok allermest kendt i rollen som den sexede Gloria i hitserien 'Modern Family'.

Hvad mange ikke ved er, at den 49-årige skuespiller har haft skjoldbruskkiretelkræft, da hun var 28 år gammel.

Det var omtrent 8 år inden, at hun blev verdenskendt.

Det fortalte hun lørdag til velgørenhedsarrangementet 'Stand Up To Cancer', som blev afholdt i Californien.

Rutinetjek

- Jeg gik til et rutinetjek hos min læge, da jeg var 28 år gammel. Til den undersøgelse fandt min læge en klump i min hals, fortalte Sofia Vergara til arrangementet, hvor hun også var vært.

- Der blev lavet en masse undersøgelser, og til sidst fortalte de mig, at jeg havde skjoldbruskkiretelkræft. Når man er ung og man hører ordet 'kræft', så bliver man slået helt ud af den, men jeg forsøgte at lade være med at gå i panik og i stedet begynde at læse op på tingene, fortæller hun.

Var heldig

Hun var en af de heldige, som opdagede kræftknuden i et tidligt stadie og derfor kunne lægerne nemmere få has med knuden, som sad i Sofia Vergaras halsregion.

- Jeg var heldig, at de fandt det tidligt og at jeg fik masser støtte af mine læger og allervigtigst fra min familie, fortæller hun.

Selvom hun nu er fuldstændig fri for kræft, så får hun alligevel årlige undersøgelser, så hun er sikker. Det opfordrede hun, da hun stod på scenen, alle til at gøre. Det skriver Independent.