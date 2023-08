Taler ud om misbrug: - Jeg var heldig

For hollywoodstjernen Bradley Cooper har livet ikke altid været succes og glamour.

Den 48-årige 'A Star Is Born'-skuespiller har tidligere talt åbent om, at han i sine unge dage havde et overforbrug af både alkohol og stoffer.

I 19 år har han dog holdt sig både ædru og stoffri, fortæller han ifølge People i et nyt afsnit af tv-programmet 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', da værten Bear Grylls spørger, om han har levet et vildt liv.

- Hvad angår alkohol og stoffer, så ja, Det havde dog ikke noget at gøre med berømmelse. Men jeg var heldig. Jeg blev tørlagt som 29-årig, og nu har jeg været ædru i 19 år. Jeg har været meget heldig, siger han ifølge mediet.

Det var lettere

I 'A Star Is Born', hvor Bradley Cooper spillede over for popstjernen Lady Gaga, havde hans karakter et alkoholmisbrug. Og her kunne han trække på sin egen erfaring.

- Det gjorde det lettere for mig at gå ind i rollen. Og gudskelov var jeg et sted i mit liv, hvor jeg havde fundet ro i det hele, så jeg kunne lægge mig selv til side, siger han i programmet og fortsætter:

- Jeg har været meget heldig med de roller, jeg har spillet. Det har været en velsignelse. Jeg håber, at jeg får lov til at fortsætte sådan.

Bradley Cooper, der også er kendt fra film som 'Tømmermænd i Vegas' og 'Wedding Crashers', var for nylig på besøg i København, hvor han blev spottet sammen med 'Succession'-stjernen Jeremy Strong. Læs historien her.