Taler ud om nøgenscener

Sydney Sweeney er træt af den dobbeltstandard for mandlige og kvindelige skuespillere, når der kommer til nøgenscener

Skuespiller Sydney Sweeney taler nu ud om de meget kommenterede nøgenscener, hun medvirker i serien 'Euphoria'.

I en artikel hos Cosmopolitan, fortæller hun om, at der ifølge hende er forskellige synspunkter, når en kvinde laver nøgenscener, og når en mand gør det samme.

- Jeg er meget 'disconnected' fra det. Når nogen tagger mig i de nøgenbilleder, der er af min karakter fra serien, føles det faktisk som om, at jeg ser karakteren nøgen - ikke mig selv. Når du filmer de her scener, så er det så teknisk og slet ikke romantisk. Der er folk, der stirrer på dig, og der plader mellem jer. Der er noget, der skjuler din brystvorte, og der nogle g-strenge, der går hele vejen op i din numse, fortæller den 24-årige kvinde.

Da den unge skuespiller første gang så sine billeder på nettet, frygtede hun, at det måske var i overkanten.

- Jeg tænkte, at jeg måske havde overgjort det.

Vil ændre branchen

Derfor besluttede hun sig for at undersøge, hvordan det var gået andre i branchen, der havde medvirket i nøgenscener.

- Jeg tjekkede de andre skuespillere ud, fordi jeg gerne ville have det bedre. Der var mange mænd, der havde lavet scener nøgne, der havde vundet Oscars, og de fik ros for deres scener. Men når en kvinde gør det samme, så er det ikke godt for dem. Så er de pludselig ikke skuespillere. De er bare nogen, der har taget deres top af, så de kunne få en rolle. Der er sådan en dobbeltstandard, som jeg gerne vil ændre.

Derfor har Sydney Sweeney også valgt at starte sit eget produktionsselskab, så hun kan være ved til at bistå en ændring.

Selvom det ikke har været helt nemt har selskabet Fifty-Fifty Films nu fået den anerkendelse, som skuespilleren håbede på.

Ud over rollen som Cassie i Euphoria har hun medvirket i 'White Lotus', 'Handmaids tale' og 'Sharp Objects'.