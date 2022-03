Taler ud om sjælden lidelse

Komikeren Amy Schumer har kæmpet det meste af sit liv.

I et interview med The Hollywood Reporter fortæller den 40-årige skuespiller for første gang om den lidelse, hun har haft gennem hele sit liv.

Det gør hun i forbindelse med serien Life & Beth, der er inspireret af skuespillerens eget liv.

Amy Schumer lider af trichotillomania.

Det er en genetisk lidelse, der får folk til at hive deres hår ud.

Ifølge skuespilleren var det værst i skoletiden, hvor hun blev nødt til at gå med paryk for at dække, at hun manglede hår flere steder.

- Jeg tror alle har en stor hemmelighed. Det her min. Jeg er stolt af, at min hemmelighed kun har skadet mig, men jeg har samtidig båret på så meget skam i så lang tid, fortæller hun i interviewet.

Trichotillomania er en sygdom, der får personen til at hive sit hår ud, når de er pressede, og personen kommer ikke til at kunne slappe af, før håret er fjernet.

Frygter for sønnen

Selvom Amy Schumer har lidelsen mere under kontrol, er det stadig noget, hun kæmper med.

- Det er ikke sådan, at jeg havde det her problem, og nu har jeg det ikke. Det er stadig noget, som jeg kæmper med, lyder det.

Fordi lidelsen er genetisk er Amy Schumer også bekymret for, at hendes toårige søn skal opleve det samme.

- Hver gang han rør ved sit hoved, har jeg et lille hjerteanfald.

Hun håber at ved at tale om sygdommen, at hun kan slappe mere af i det. Samtidig vil hun gerne inspirere andre til at tage fat i en professionel, hvis de lider af samme sygdom.

- Jeg vil ikke ikke, at det skal være en stor hemmelighed længere. Og jeg tænkte, at hvis jeg sagde det, så ville det være godt for mig, og jeg kunne fjerne noget af den skam, og måske kan jeg også hjælpe andre med at smide deres skam.