Taler ud om skilsmisse for åben skærm

Erika Jayne fortæller om sin skilsmisse i den nye sæson af 'The Real Housewives of Beverly Hills'

Det kom som et chok da realistystjernen Erika Jayne, 49, søgte skilsmisse fra sin mand, advokaten Tom Girardi, 81, efter 21 års ægteskab.

Da skilsmissen blev offentliggjort, håbede hun på, at privatlivet ville blive respekteret, men nu er hun klar til at fortælle om bruddet.

Realitystjernen, der siden sæson seks har været en fast del af holdet i 'Real Housewives of Beverly Hills', hvor advokaten Tom Girardi også har medvirket flere gange, fortæller ifølge kollegaen Garcelle Beauvais om skilsmissen i den nye sæson.

Hun er virkelig åben

Garcelle Beauvais gæstede for nyligt People, hvor hun blev spurgt ind til kollegaens skilsmisse, og her lægger hun ikke skjul på, at seerne kan forvente at se meget mere, end de måske regner med.

- Folk bliver overraskede. Hun er virkelig åben, siger Garcelle Beauvais.

Produceren Andy Cohen fortæller også, at Erika Jayne taler åbent om sin skilsmisse i serien.

- Det hele skete, da vi begyndte at filme, og hun fortsatte med at filme, siger Andy Cohen i podcasten Bitch Sesh.

21 års ægteskab slut

Erika Jayne indgav skilsmissen fra Tom Girardi i november 2020.

- Efter mange overvejelser har jeg besluttet mig for at afslutte mit ægteskab med Tom Girardi. Det var ikke et let skridt at tage. Jeg har masser af kærlighed og respekt for Tom og for det liv, vi har bygget i de år, vi har været sammen, siger hun.

Erika Jayne og Tom Girardi blev gift i 1999, efter de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erika arbejdede, og Tom ofte var gæst.

Grove beskyldninger efter skilsmisse

Kort efter blev parret ramt af beskyldninger om svindel, da advokatfirmaet Edelson PC sagsøgte realitystjernen og hendes advokat-mand og beskyldte dem for at have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt.

Skilsmisse, og kampen mod de voldsomme beskyldninger er dog ikke den eneste kamp, som Tom Girardi i øjeblikket kæmper. Ifølge flere medier - heriblandt TMZ, Page Six og People - døjer den 81-årige advokat med helbredet og er blevet diagnosticeret med alzheimers.