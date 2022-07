Taler ud om stor sorg

- Vi mistede vores konge.

Sådan lyder ordene fra ’Black Panther’-stjernen Lupita Nyong’o, der i et interview med The Hollywood Reporter fortæller om tabet af Chadwick Boseman, som spillede rollen som Black Panther, og forventningerne til den nye film i 'Black Panther'-universet.

Boseman spillede hovedrollen i 2018, men døde af kræft i 2020. Han blev blot 43 år.

Tiden har efterfølgende været hård for hans medskuespillere i superheltefilmen, der altså nu får efterfølgeren ’Black Panther: Wakanda Forever’.

- Det har været nogle slørede år for os alle, siger Nyong’o, der spiller Nakia i filmene, til The Hollywood Reporter.

Annonce:

- For os på rollelisten… Vi mistede vores konge, Chadwick Boseman. Det var en svær ting at bearbejde og på mange måder bearbejder vi det nok stadigvæk. Når du mister en, jeg ved ikke, hvornår du stopper med at savne dem, og det har vi selvfølgelig særligt mærket, da vi lavede denne her film.

Form for håb

Hun kalder arbejdet med filmen nærmest terapeutisk og udtrykker stolthed over, at det lykkedes at lave den midt i en pandemi.

- Det var meget terapeutisk. Det genskabte en form for håb i mig, at vi lavede den, og jeg tror, at vi har udvidet Wakandas verden på en måde, der vil blæse folk omkuld – ikke bare Wakanda, men hele ’Black Panther’-universet. Det kommer til at blæse folk omkuld, og jeg kan slet ikke vente, til det ikke er en hemmelighed mere, siger hun.

Florence Kasumba, der spiller rollen som Ayo, uddyber:

- I denne film kommer vi til at se mere om kulturen, om folket. Nogle baggrundshistorier, der skulle fortælles. Men igen, der var også hele det her problem, der skulle løses, siger hun med henvisning til den afdøde sorte panter.

Chadwick Boseman blev blot 43 år. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Stor kritik

Det vakte stor kritik, da der pludselig dukkede et tweet op fra Chadwick Boseman i går. Fra den afdøde skuespillers officielle Twitter-konto, lød det pludselig: ’WAKANDA FOREVER’ med en trailer for filmen.

Og det faldt ikke i god jord hos alle.

’Åh gud, det er smagløst’, skriver en.

’Måske jeg er skør, men tænk hvis det ikke var det fedeste, at han fra graven skal bruges til at promovere Marvel-maskinen’, skriver en anden.

’Det er ikke okay’, skriver en tredje.

Enkelte er dog positive.

’Jeg ser ikke mangel på respekt. Jeg ser respekt og anerkendelse. Det er så smuk en hyldest til en legendarisk skuespiller og en eksemplarisk mand, den første sorte Marvel-supehelt. Manden der gjorde dette franchise til, hvad det er i dag, og som var en inspiration for mange’, skriver en fjerde.

Hannes mand var utro: Nu ved jeg man kan dø af sorg