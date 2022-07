Taler ud om stor tragedie

Tidligere på måneden delte realitystjernen Lauren Goodger, der er kendt fra realityserien ’The Only Way Is Essex, den tragiske nyhed, at hun havde mistet sin nyfødte datter, Lorena.

I et stort interview med OK Magazine fortæller Lauren Goodger, at det er, når hun går i seng og holder om Lorenas bamse, at sorgen rammer hende hårdest.

Undervejs på dagen forsøger hun at være stærk for sin anden datter, Larose, men smerten er ulidelig, erkender hun.

- Når jeg går i seng om aftenen, ønsker jeg kun at have Lorena ved siden af mig. Jeg føler, jeg kan være stærk om dagen for Laroses skyld, men om natten, det er der, det rammer mig. Det er her, at jeg føler mig virkelig, virkelig trist og jeg virkelig savner hende.

Bytter bamser

Hun fortæller, at hun allerede har lagt planer for det sidste farvel til datteren.

- Lorena har en bamse hos sig nu, og jeg har en magen til, som jeg holder tæt på mig. Når jeg skal sige endeligt farvel til hende, bytter jeg om på dem. Jeg kommer til at have den, hun havde, og hun kommer til at have den, jeg havde, siger Lauren Goodger.

Årsagen til det tragiske dødsfald var, at navlestrengen havde viklet sig rundt om halsen på den lille pige, og lægernes forsøg på at redde hende, var forgæves.

Lauren Goodger, der kalder sin lille datter for helt perfekt, fortæller, at hun ikke føler sig vred. Hun føler bare ikke rigtig noget andet end magtesløshed.

- Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg føler. Jeg er ikke vred. Jeg er faktisk rimelig rolig. Jeg føler alle forskellige følelser på alle forskellige tidspunkter, men det værste er nætterne, hvor Larose falder i søvn, og jeg føler mig alene.

