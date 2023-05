Taler ud om utroskab

Ariana Madix har været bange for, at hun ikke længere kan have tillid i et forhold

Tv-stjernen Ariana Madix, der er kendt fra realityserien 'Vanderpump Rules', gik tidligere på året gennem et grimt brud, da det kom frem, at hendes kæreste gennem næsten ti år, Tom Sandoval, havde været hende utro.

Nu fortæller den 37-årige kendis nærmere om tiden efter bruddet og det svigt, hun oplevede, til magasinet People.

- Lige da det skete, troede jeg virkelig, at jeg aldrig ville kunne stole på nogen igen, siger hun og tilføjer:

- Men en af mine venner tog fat i mig, 10 eller 11 dage efter jeg fandt ud af det, og opmuntrede mig til ikke at miste den del af mig selv og stadig se det gode i mennesker og have tillid til mennesker og være loyal mod mine venner og i mine relationer.

- Jeg tænkte: 'Ja, det ved jeg nu ikke helt'. Men at høre hende sige det og at høre det fra andre også har virkelig hjulpet mig med at bevæge mig fremad. Jeg er på vej, men i mit eget tempo.

Tom Sandoval og Ariana Madix var sammen i næsten ti år. Foto: Hubert Boesl/Ritzau Scanpix

Offentlig skandale

Bruddet mellem Ariana Madix og Tom Sandoval, som sammen medvirker i 'Vanderpump Rules', har i den grad vakt opsigt og fået opmærksomhed over store dele af verden.

Ifølge People har stjerner som Jennifer Lopez, Kristin Chenowth og Molly Shannon offentligt støttet Ariana Madix, ligesom komiker Roy Wood Jr. kommenterede affæren, da han var vært ved den traditionsrige White House Correspondents Dinner tidligere på foråret.

Og det har overvældet Ariana Madix med al den opmærksomhed.

- De her mennesker er alle sammen en slags forbilleder for mig. Så det er virkelig, virkelig vildt, at de overhovedet ved, jeg eksisterer her på jorden, siger hun og fortsætter:

- At gennemgå det her i fuld offentlighed har helt sikkert gjort det til en mere vanvittig oplevelse. Men støtten fra offentligheden har været helt fantastisk, og det har virkelig betydet alt for mig.

'Vanderpump Rules' kan i Danmark ses via streamingtjenesten Hayu.

