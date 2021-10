Taler ud om vildt vægttab

Sociale medier over hele verden gik amok, da Adele sidste sommer viste sig frem efter at have smidt adskillige kilo.

Men først nu sætter den britiske sangerinde Adele Laurie Blue Adkins ord på sit vilde vægttab.

Det gør hun i et stort interview med det amerikanske modemagasin Vogue, hvor hun desuden pryder forsiden på november-udgaven.

Adele har smidt hele 44 kilo over de tre sidste år. Men den 33-årige stjerne fortæller, at hendes fysiske forvandling ikke skyldes et ønske om at tabe sig - i stedet handlede om at få styr på sit mentale helbred.

- Motion var nøglen. Det gik op for mig, at min angst forsvandt, når jeg motionerede.

- Det handlede aldrig om at tabe mig. Jeg tænkte, at hvis jeg kan gøre min krop fysisk stærk, så ville mit sind følge efter, fortæller hun til Vogue.

Verdensstjernen fortæller, at hun blev så afhængig af motionen, at hun trænede to til tre gange dagligt.

Ny musik på vej

Sangerinden, som marts i år officielt blev skilt fra sin eksmand Simon Konecki, danner par med den amerikanske sportsagent Rich Paul.

Hun har ikke udgivet nyt musik siden 2015, men nu er ventetiden snart ovre.

For den 15. oktober udkommer den britiske sanglærkes nye single 'Easy on me', kunne hun offentliggøre forleden.