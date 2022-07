Tavs i 27 år: Hvem synger hun om?

Alanis Morissette havde et hit-album af de helt store, da hun for 27 år siden udgav 'Jagged Little Pill' i 1995.

Med hits som 'Ironic', 'Hand in My Pocket' og ikke mindst 'You Oughta Know' slog sangerinden sit navn fast som verdensstjerne, der senest optrådte i Royal Arena i sidste måned til fem stjerner fra Ekstra Bladets anmelder.

Særligt den spidse 'You Oughta Know' har gennem tiden været omgærdet af mystik. For det er tydeligt for enhver, der lytter, at den spidder en ekskæreste. Men hvem handler den sang egentlig om?

Der har i årenes løb været rygter om både skuespillerne Bob Saget fra 'Hænderne fulde' og Matt LeBlanc fra 'Venner'.

Den i dag 48-årige Alanis Morissette har aldrig selv sagt det, men skuespilleren Dave Coulier kendt fra 80'er og 90'er-serien 'Hænderne fulde' har et godt bud.

Han dannede nemlig par med Alanis Morissette i årene forinden, sangen udkom, da han selv var 33, mens Alanis Morissette var bare 18 år. Og han mener, sangen og albummet handler om ham.

Bob Saget toil venstre og Dave Coulier til højre. Begge spillede med i 'Hænderne fulde', og begge har været kædet sammen med det omtalte nummer. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

'Jeg tror, ​jeg virkelig har såret den her kvinde'

Og i et nyt interview med SiriusXM genkalder han sig første gang han hørte 'You Oughta Know', da han kom kørende i sin bil, mens nummeret spillede i radioen.

Til at begynde med, nød han sangen, inden han genkendte sin ekskærestes berømte stemme og tænkte ved sig selv: 'Åh nej! Det kan da ikke være mig, der er denne her fyr?!'

Coulier fortæller, at han hurtigt efter fandt en pladebutik og købte albummet og parkerede på en tilfældig gade for at lytte til albummet fra start til slut.

- Der var en masse velkendte ting på den plade, som hun og jeg havde talt om, siger Dave Coulier.

- Som i 'Right Through you' synger hun: 'dit håndtryk er som en fisk'. Jeg plejede at sige, 'Hey, dødfisk mig', og så lavede vi sådan et dødfisk-håndtryk. Og jeg begyndte at lytte til det, og jeg tænkte: ’Åh, jeg tror, jeg virkelig har såret den her kvinde.’ Og det var min første tanke, siger han.

Ikke den eneste

Men Dave Coulier er ikke den eneste mand, der tror, at den berygtede sang handler om ham, og spørger man Alanis Morissette skal det blive ved med at være sådan.

- Ingen afsløring, lød meldingen fra Morissette 2019, da hun var med i talkshowet 'Watch What Happens Live'.

- Men jeg er benovet ved tanken om - eller over det faktum - at mere end én person har taget æren for sangen.

Hun fortsatte:

- Men jeg tænker bare: En sang, hvor jeg synger om en person, der er en narrøv og et røvhul, vil du måske ikke ligefrem råbe, 'Hey! Det er mig!'

