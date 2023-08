Taylor Swift langer ud: Bliver afbrudt af fans

Under en koncert på sin store The Eras Tour i Mexico City blev superstjernen Taylor Swift søndag aften afbrudt af sine egne fans.

'Cruel Summer'-sangeren var i gang med en følelsesladet tale om sin store taknemmelighed for sine mange fans, da publikum begyndte at råbe hendes navn, hvilket fik sangeren til at stoppe op.

- Det er den bedste måde at blive afbrudt på. Af folk, der synger ens navn. Det er faktisk den eneste måde, man vil afbrydes på. Det ved jeg om nogen, griner hun og langer dermed subtilt ud mod Kanye West, som hun i årevis har ligget i offentlig fejde med.

Under MTV Video Music Awards i 2009 vandt Swift nemlig prisen for årets musikvideo, som hun skulle på scenen for at modtage og takke for.

Men Kanye West stormede pludselig op på scenen, rev mikrofonen ud af hænderne på den lamslåede sanger og proklamerede, at Beyoncé burde have vundet i stedet.

Øjeblikket hvor Kanye West afbryder Taylor Swift under hendes takketale. Foto: Jason DeCrow/AP

Annonce:

Klædt af

I 2016 udgav West pladen 'The Life of Pablo', hvor han i sangen 'Famous' rapper i meget grove vendinger om, hvordan han har gjort hende berømt.

Swift rasede efterfølgende over rapperen, som i sit modsvar påstod, at hun rent faktisk havde godkendt teksten.

Da videoen til nummeret efterfølgende udkom, blev stemningen ikke ligefrem bedre. Her havde Kanye West hyret en falsk omend vellignende Taylor Swift, som lå nøgen i en seng med ham.

Foruden Swift lå i sengen også blandt andre George W. Bush, Anna Wintour, Donald Trump, Rihanna, Chris Brown.

Taylor Swifts 'The Eras Tour' er en kavalkade af hits fra sangerens store bagkatalog med nye og gamle hits. Hele seancen varer da også på den imponerende side af tre timer. Foto: SUZANNE CORDEIRO/Ritzau Scanpix

Kan ses på bundlinjen

Tidligere på sommeren kunne den amerikanske centralbank meddele, at det kan ses på økonomien i de byer, Swift slår vejen forbi med sin ekstravagante 'The Eras Tour'-karavane, fordi hendes fans har spenderbukserne på, når de skal se deres musikalske helt.

Annonce:

Danmark kommer dog ikke til at nyde godt af det økonomiske boost, der rejser rundt sammen med Taylor Swift. Den amerikanske stjerne slår nemlig ikke vejen forbi vores lille rødhvide andedam, når hun i 2024 gæster Europa.

Til gengæld kan de vente på hende i spænding i byer som blandt andre Stockholm, Hamborg og Amsterdam.

Taylor Swift har aldrig givet koncert i Danmark før. Det var ellers meningen, at hun skulle være hovednavn på Roskilde Festivals 50-års jubilæum i 2020, inden coronapandemien fik sat en stopper for den slags fornøjeligheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse meget mere om Taylor Swifts vilde liv: Taylor Swift-mysteriet som ikke vil dø