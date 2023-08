En genudgivelse af '1989'-albummet kan betyde, at internettet endnu en gang vil koge over med spørgsmålet: Har Taylor slået en mand ihjel? Ekstra Bladets Nikita Klæstrup fortæller dig alt, du skal vide

Taylor Swift har annonceret, at til oktober udkommer '1989 (Taylors Version)' - albummet, der fik flere på internettet til at stille spørgsmålet: Har Taylor Swift slået en mand ihjel?

Det lyder for utroligt til at være sandt, men der findes altså afkroge af Reddit, Twitter og Tiktok, hvor brugerne er overbeviste om, at Taylor Swift sammen med Harry Styles dræbte en mand, da de var kærester.