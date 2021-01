Telefonfis: - Trump troede det var mig

Det lykkedes for en mand under dække af at være den britiske tv-vært Piers Morgan at komme igennem til Donald Trump, der på tidspunktet var ombord på 'Air Force One'

Det lykkedes for en mand under dække af at være tv-værten Piers Morgan at komme igennem til Donald Trumps telefon, da han var ombord på 'Air Force One' på vej til Florida i oktober.

Det skriver BBC og RTE.

Det blev klart for den daværende præsident, at noget ikke var, som det skulle være, da han ringede til Piers Morgan den følgende dag.

- Vedkommende havde en samtale med Trump, der troede, det var mig, fortæller Morgan, der beskriver det som en 'hysterisk morsom historie', i BBC's podcast 'Americast'.

Efterlignerens identitet er stadig ukendt.

Ville ikke være første gang

Hvis Morgans historie er sand, ville det ikke være første gang, en politisk leder blev snydt.

Russisk satireduo: Vi snød os til møde i Folketinget

I oktober fik en russisk satiregruppe sneget sig adgang til et dybt fortroligt, virtuelt møde med Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

Her udgav en person sig for at være den hviderussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

Tidligere har gruppen haft succes med at udgive sig for at være den britiske Prins Harry, den amerikanske senator Bernie Sanders og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Russisk satireduo offentliggør video af danske politikere