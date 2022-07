'The Godfather'-stjernen James Caan er død

James Caan er død i en alder af 82 år.

'Det er med stor sorg, at vi informerer om, at Jimmy døde om aftenen 6. juli,' lyder det i en besked på hans officielle Twitter-profil.

'Familien sætter pris på den store mængde kærlighed og de dybtfølte kondolencer, men vi beder om, at I fortsætter med at respektere deres privatliv i denne svære tid.'

James Caan har en lang og flot karriere bag sig i Hollywood.

Han er formentlig bedst kendt for sin rolle som Sonny Corleone i 'The Godfather' - en rolle, der fik ham nomineret til både en Oscar og en Golden Globe for bedste mandlige birolle. Han genoptog kortvarigt rollen i 'The Godfather II' også.

Ifølge filmdatabasen IMDB står han noteret for 137 roller - heriblandt også større roller i film som 'Brian's Song' og 'The Gambler', mens han også medvirkede i Lars Von Triers 'Dogville' fra 2003.

Ifølge IMDB har James Caan været aktiv frem til sin død, og næste år kan han opleves i filmen 'Gun Monkeys', hvor han blandt andre spiller over for Pierce Brosnan.

Han efterlader sig fem børn. Det er endnu ikke offentliggjort, hvad han døde af.

