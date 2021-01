'The Hoff' sælger ud

Nu er det muligt at få fingrene i en masse godt fra 90'erne

I 90'erne kunne man følge med foran fjernsynet og savle over de smukke kvinder og mænd, som reddede liv på de flotte strande ved Los Angeles i serien Baywatch.

Hvis man er en af dem, som håbede på en autograf fra Mitch Buchannon, som blev spillet af den amerikanske superstjerne og charmør David Hasselhoff, så skal man til at spidse ører.

Mobbet efter ikonisk rolle: - Det var forfærdeligt

Alt mellem himmel og jord

Den verdenskendte skuespiller sælger nemlig ud. Så hvis man ønsker en bid af Hollywood og et par knaldrøde speedos til lidt for mange penge, så er det altså nu man skal slå til.

The Hoff har i samarbejde med den amerikanske auktions-side Live Auctioneers søsat et kæmpe online-loppemarked.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sådan så det ud, da en amerikanske skuespiller var i Danmark til Gumball i 2013. Her står han ved Rådhuspladsen i København. Foto: Ritzau Scanpix

Og der er alt mellem himmel og jord til salg. Man kan nemlig få fingrene i signeret merchandise, gamle badekåber, bomber-jakker og sågar en gammel mercedes fra 1961, som selvsamme stjerne har ført sig frem i.

Kommer med opfordring efter vaccination

På hjemmesiden lyder beskrivelsen:

'Der er mere end 40 års samlinger af Davids personlige ting såsom badekåber, han har båret på og af skærmen, priser, manuskripter, legetøj, signerede ting, billeder, musik, film og tv-genstande vil være tilgængelige på denne auktion.'

En andel til velgørenhed

Hvor meget de enkelte ting bliver solgt for er ikke til at sige, men et par knaldrøde speedo-badebukser er estimeret til den nette sum af 2400 kroner.

17-årig smadrer alle rekorder

Hvordan rovet bliver opdelt meddeles ikke, men det fremgår af hjemmesiden, at 'en portion af indtægten fra denne auktion vil blive doneret til Davids velgørenhedsorganisation'.

Auktionen lukker den 23 januar.