The Office-skuespiller ulykkelig: Hvorfor er jeg ikke filmstjerne

Rainn Wilson var ikke glad under indspilningerne til den populære komedieserie 'The Office', da han ville mere end 'bare' det

Den fiktive karakter Dwight Schrute i hit-serien 'The Office' bragte seere rundt omkring i hele verden glæde og grin - men skuespilleren bag karakteren var ikke selv glad.

Det fortalte skuespilleren Rain Wilson i den nyligt offentliggjorte podcast Bill Maher's 'Club Random'.

'Da jeg var med i 'The Office' tilbragte jeg adskillige år, hvor jeg for den meste egentlig bare var ulykkelig. Jeg følte ikke, at det var nok' fortalte skuespilleren og fortsatte:

'Jeg tjente hundredtusindvis. Men jeg ville have millioner. Jeg var en tv-stjerne, men jeg ville være en filmstjerne. Det var aldrig nok'.

Det skriver CNN.

Wilson talte i podcasten om sine følelser under tiden som skuespiller på 'The Office'.

'Jeg var med i en hit-serie. Emmy-nomineret hvert år. Jeg tjente mange penge og arbejdede med personer som Steve Carell, Jenna Fischer og John Krasinski. Jeg arbejdede med fantastiske forfattere og instruktører som Paul Feig. Folk elskede det, men jeg nød det ikke,' fortalte han.

Rainn Wilson og John Krasinski løfter direktøren for NBC Entertainment Kevin Reilly til Emmy Award-showet i 2006, hvor serien vandt en pris for bedste samlede skuespilspræstation. Foto: Laura Rauch/AP

På trods af al succesen, så var det ikke nok for ham.

'Jeg tænkte: Hvorfor er jeg ikke en filmstjerne? Hvorfor er jeg ikke den næste Jack Black eller den næste Will Ferrell?,' sagde han og tilføjede:

'Hvorfor kan jeg ikke have en filmkarriere?'.

Vil finde lykken i ny tv-serie

Den tidligere ulykkelige skuespiller var senest med i serien 'Rainn Wilson and the Geography of Bliss', der følger ham på en rejse rundt i verden for at finde de mest lykkelige steder på jorden.

Serien startede på tv-skærmen tilbage i maj, og i løbet af serien håbede Rainn Wilson på at finde lykken.



Inden serien fortalte Rainn Wilson til CNN, at 'angst er noget, jeg har bøvlet med hele mit liv'. 'Depression kommer og går,' sagde han.

'Ensomhed og frakobling, samt fremmedgørelse er alle symptomerne på den moderne verden. Så sikke en fantastisk mulighed for at få en personlig rejse, hvor jeg kan forvandle mig.'

Flere priser

Rain Wilson har med serien 'The Office' vundet flere priser. Blandt andet to såkaldte Screen Actors Guild Awards for den samlede skuespilspræstation i serien i 2007 og 2008.

Derudover har serien vundet Emmy Awards i 2006 og 2007, samt en Golden Globe-statuette til hovedrollen Steve Carrel for bedste skuespiller i en komedieserie i 2006.

Rain Wilson har siden sin medvirken i 'The Office' spillet med i flere film. Blandt andet Juno, Monster vs. Aliens og Transformers: Revegne of the Fallen og mange flere.

Om det har været 'nok' for 'The Office'-stjernen, og om han endelig har fundet lykken, vides ikke.