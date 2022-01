'The Office'-stjerne anholdt for spritkørsel

Serie-stjernen David Koechner fik en noget uheldig start på 2022.

Nytårsaften blev den 59-årige skuespiller anholdt for at køre i bil i beruset tilstand.

Koechner røg i brummen i Simi Valley i Californien, da han blev tilbageholdt at politiet, der mistænkte ham for at have drukket for meget, inden han satte sig bag rattet. Myndighederne var blevet kontaktet af andre trafikanter, der mente, at en bilist kørte uforsvarligt. Den bilist var skuespilleren.

David Koechner, der bedst er kendt for sine roller som Todd Parker i NBC-serine 'The Office' og Champ Kind 'Anchorman'-filmene, blev ifølge tmz.com placeret i Ventura County Jail klokken 17.15 lokal tid og er senere blevet løsladt.

Retten venter

Hvad den endelige dom for fuldekørslen ender med, ved Koechner endnu ikke. Hans sag skal endeligt for retten 30. marts i Ventura i Califiornien.

David Koechner skal efter planen ud på en længere comedy-tour i starten af 2022. Hans første show er planlagt til 6. januar i Rochester, New York, og turneen slutter 21. maj i Tulsa, Oklahoma.

Om sagen fra nytårsaften får indflydelse på turneen, er endnu ikke meldt ud.

Koechner søgte for præcis et år siden om skilsmisse fra sin kone, Leigh, efter næsten 22 års ægteskab. Det nu tidligere ægtepar fik fem børn sammen - Charlie, Margot, Sargent, Audrey og Eve.