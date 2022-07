'The Office'-stjerne i skuddrama

Skuespiller og komiker Craig Robinson var lørdag aften til stede på en comedy-klub i USA, hvor en person begyndte at skyde udenfor. Ingen personer blev ramt af skud

Craig Robinson, der er særligt kendt for sin rolle som Darryl i tv-serien 'The Office', fik sig lørdag aften lokal tid noget af et chok.

En person begyndte nemlig at skyde ved en comedy-klub, som han skulle optræde på, og han måtte derfor fragtes i sikkerhed ved en nærliggende koncert.

Det oplyser han selv i en video på Instagram, hvori han fortæller om hændelsen.

- Jeg skulle optræde på Comedy Zone i Charlotte, North Carolina, og der var et skyderi på comedy-klubben, så de har flyttet os over til den koncert, der er i gang, og jeg tænkte, jeg ville dele det med jer.

- Jeg er i sikkerhed, det er 'cool'. Det var bare vildt, jeg var i kulissen, og de råbte 'allesammen ud!'. Det var et vildt øjeblik, det er helt sikkert, siger han i videoen, som er optaget kort efter hændelsen, da han står ved koncerten.

Ifølge mediet Deadline var der tale om en person, som gik ind på klubben og trak en pistol, hvorefter han bad alle om at forlade klubben. Senere affyrede han skud udenfor, men ingen blev ramt af skud, og manden blev efterfølgende anholdt.

Søndag delte Craig Robinson yderligere et opslag på Instagram, hvori han takker en række mennesker for, at det hele gik så godt, som det gjorde.