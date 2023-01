'The Simpsons'-legende er død

Den mangeårige musikredaktør på 'The Simpsons', Chris Ledesma, er død 64 år gammel.

Det kom frem i seneste episode af den animerede serie, hvor Chris Ledesma blev hyldet med en plads i den elskede families sofa.

Det skriver New York Post.

Chris Ledesma arbejdede som musikredaktør på samtlige episoder af 'The Simpsons' fra november 1989 indtil maj 2022, hvor han trak sig tilbage.

16. september 2022 nåede han en vigtig personlig milepæl, da han den dag havde arbejdet præcis halvdelen af sit liv på 'The Simpsons'.

Flere tidligere kolleger har hyldet Chris Ledesma - blandt andet den nye musikredaktør, Jake Schaefer.

'Chris Ledesmas passion for musik og for 'The Simpsons' var en inspiration. Jeg er taknemmelig for den tid, jeg fik tilbragt med ham ... Han var en stor mentor og et ægte menneske. Mine tanker går til familien. Hvil i fred, Chris', skriver Jake Schaefer.

Annonce:

Også seriens producent har været ude med pæne ord.

'Chris Ledesma var en sød, fjollet fyr med et kæmpe hjerte - hans fantastiske musikalske liv udspiller sig over 33 år med 'The Simpsons', skriver Matt Selman.

'The Simpsons' havde premiere 17. december 1989 og rundede afsnit nummer 700 i marts 2021.

Chris Ledesma begyndte at spille klaver som treårig. Han studerede på musikkonservatoriet i San Francisco og California Institute of the Arts. Han boede det meste af sit liv i det sydlige Californien og efterlader sig sin kone gennem 39 år, Michelle, og to døtre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mie fra Robinson afslører i denne uges udgave af 'Der er brev', at hun har været alle sine kærester utro. Hør mere i ugens udsendelse herunder eller i din podcast-app.