'The Terminal'-manden er død

Den iranske flygtning, hvis historie lå til grund for Tom Hanks hovedrolle i Spielberg-blockbusteren 'The Terminal' er død. Han blev 77 år

I Steven Spielberg-filmen 'The Terminal' fra 2004 spiller Tom Hanks hovedrollen som en uheldig rejsende fra et fiktivt østeuropæisk land, der på grund af forviklinger og papirproblemer hverken har mulighed for at komme ind eller ud af den lufthavn, hvor han derfor er 'fanget' på ubestemt tid.

Mehran Karimi Nasseri betragter en plakat med Tom Hanks i rollen som den rejsende, hvis historie er baseret på hans egen situation. Foto: Ritzau Scanpix

Historien bygger på en virkelig persons stort set identiske oplevelse.

Den iranske flygtning Mehran Karimi Nasseri levede nemlig i mere end 18 år i Paris Roissy-Charles de Gaulle-lufthavnen.

Han var i 1988 på vej til England fra Iran via mellemlandinger i Belgien og Frankrig, da han mistede sine personlige papirer og rejsedokumenter og derfor ikke kunne komme videre med fly, men heller ikke kunne komme ud af lufthavnen og ind i Frankrig.

Nasseris 'hjem' i den franske lufthavn. Foto: Ritzau Scanpix

Ikonisk figur

Ifølge CNN blev Mehran i sidste uge fundet af lufthavnens læge-team i Terminal 2F, hvor han var død af naturlige årsager.

Efter han i 2006 fik lov til at forlade lufthavnen, vendte han frivilligt tilbage og levede som hjemløs i lufthavnens offentlige område.

Mehran Karimi Nasseri blev et kendt ansigt, efter hans historie - i fiktiv form - blev filmatiseret af Hollywoods største stjerner. Foto: Ritzau Scanpix

En talsperson fra lufthavnen, som CNN har talt med, fortæller, at Nasseri var en ikonisk figur, som alle i lufthavnen forsøgte at hjælpe og passe på, selv om de helst havde set, at han - for sin egen skyld - havde valgt at finde et mere almindeligt hjem udenfor lufthavnens område.